onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Nasıl Daha Mutlu Olacağınızı Açıkladı: Affederek

Bilim İnsanları Nasıl Daha Mutlu Olacağınızı Açıkladı: Affederek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 11:00

Daha mutlu olmak ister misiniz? Bizimki de soru! Kim daha mutlu olmak istemez ki? Neyse ki bilim insanları sonunda bu konuya da el attı ve insanların daha mutlu olması için yapması gereken şeyi araştırdı. Cevap, sandığınızdan daha basit: Affetmek.

İnsanları affetmek, kişisel sağlığımızda ölçülebilir bir iyileşme sağlıyormuş.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nasıl daha mutlu olabilirsiniz?

Nasıl daha mutlu olabilirsiniz?

Nature Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kin ve kırgınlıklardan vazgeçip insanları affetmek, kişinin genel refahında anlamlı ve ölçülebilir bir iyileşme sağlıyor. 

Araştırmacılar, psikolojik bir kavram olan 'kişisel affetme'yi incelediler. Bilim insanları, affetmenin tek seferlik etkilerini incelemek yerine, daha affedici olan kişilerin gerçekten daha iyi bir yaşam sürüp sürmediğini araşıtrdı. Küresel Refah Çalışması'ndan (Global Flourishing Study) elde edilen veriler analiz edildi. Çalışmada, toplam 23 ülkeden 207.919 kişiyi kapsayan bir anket kullanıldı.

Katılımcılar ilk olarak kendilerine zarar veren kişileri ne sıklıkla affettiklerini bildirdiler. Yaklaşık bir yıl sonra, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler, fiziksel sağlık ve ekonomik istikrar da dahil olmak üzere yaşamın sekiz alanında 56 refah sonucunu ölçen başka bir anketi tamamladılar.

Başkalarını affetmeye eğilimli olan kişilerin, bir yıl sonra çeşitli kategorilerde daha iyi bir refah düzeyine sahip oldukları ortaya çıktı.

Başkalarını affetmeye eğilimli olan kişilerin, bir yıl sonra çeşitli kategorilerde daha iyi bir refah düzeyine sahip oldukları ortaya çıktı.

Daha affedici olan kişilerin daha iyimser hissetme ve amaç duygusuyla dolu olma olasılıklarının daha yüksek olduğu kaydedildi. Bu kişiler, hayatlarının tatmin edici buldukları ilişkilerle dolu olduğunu söyledi. 

Araştırmacılar, affetmenin, minnettarlık ve sosyal davranış gibi diğer olumlu özelliklerle de güçlü bir şekilde ilişkili olduğunun altını çizdi. Bunun sebebi ise kin ve nefretten kurtulan kişilerin zaman içinde iyiliğe de daha meyilli olması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın