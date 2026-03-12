Bilim İnsanları Nasıl Daha Mutlu Olacağınızı Açıkladı: Affederek
Daha mutlu olmak ister misiniz? Bizimki de soru! Kim daha mutlu olmak istemez ki? Neyse ki bilim insanları sonunda bu konuya da el attı ve insanların daha mutlu olması için yapması gereken şeyi araştırdı. Cevap, sandığınızdan daha basit: Affetmek.
İnsanları affetmek, kişisel sağlığımızda ölçülebilir bir iyileşme sağlıyormuş.
Nasıl daha mutlu olabilirsiniz?
Başkalarını affetmeye eğilimli olan kişilerin, bir yıl sonra çeşitli kategorilerde daha iyi bir refah düzeyine sahip oldukları ortaya çıktı.
