Bilim İnsanları Nasıl Daha Mutlu Olacağınızı Açıkladı: Affederek

Nature Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kin ve kırgınlıklardan vazgeçip insanları affetmek, kişinin genel refahında anlamlı ve ölçülebilir bir iyileşme sağlıyor.

Araştırmacılar, psikolojik bir kavram olan 'kişisel affetme'yi incelediler. Bilim insanları, affetmenin tek seferlik etkilerini incelemek yerine, daha affedici olan kişilerin gerçekten daha iyi bir yaşam sürüp sürmediğini araşıtrdı. Küresel Refah Çalışması'ndan (Global Flourishing Study) elde edilen veriler analiz edildi. Çalışmada, toplam 23 ülkeden 207.919 kişiyi kapsayan bir anket kullanıldı.

Katılımcılar ilk olarak kendilerine zarar veren kişileri ne sıklıkla affettiklerini bildirdiler. Yaklaşık bir yıl sonra, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler, fiziksel sağlık ve ekonomik istikrar da dahil olmak üzere yaşamın sekiz alanında 56 refah sonucunu ölçen başka bir anketi tamamladılar.