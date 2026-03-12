onedio
Okulların Ara Tatili ile Ramazan Bayramı Tatili Birleşti: Otobüs Bilet Fiyatları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
12.03.2026 - 12:46

Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesi, otobüs terminallerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. 9 güne çıkan tatil süresince 8 milyon yolcunun taşınması hedeflenirken, artan talebi karşılamak amacıyla 12 bin ek seferin devreye alınacağı açıklandı.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ara tatili ile Ramazan Bayramı'nın birleşmesi, şehirler arası yolcu taşımacılığında sezonun en yoğun dönemini başlattı.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlarını netleştiren vatandaşlar, otobüs biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, normal şartlarda günlük 22 bin olan sefer sayısının, bu özel dönemde 27 bine kadar yükseldiğini belirterek seyahat hareketliliğinin bugünden itibaren ivme kazandığını duyurdu.

Özellikle sahil bölgelerine ve memleketlerine gitmek isteyenlerin oluşturduğu bu yoğunluk için sektörel hazırlıklar da tamamlandı. 14 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulması planlanıyor. Toplamda 8 milyona yakın kişinin seyahat etmesi beklenen 9 günlük süreçte, yoğunluğun bayramın ilk iki günü hariç tüm tatil boyunca sürmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, vatandaşların biletlerini son ana bırakmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ulaşım ağındaki bu büyük hareketlilik, trafik güvenliği konusunu da tekrar gündeme getirdi. Federasyon yetkilileri, yollardaki araç sayısının artmasıyla birlikte sürücülerin uykusuz ve yorgun yola çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor. Yolculuk esnasında can güvenliği için emniyet kemeri takmanın hem yasal bir zorunluluk hem de hayati bir önem taşıdığı vurgulanırken, araç bakımlarının eksiksiz yapılması trafik risklerini en aza indiren temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Bayramın ilk günü ise otobüs bilet fiyatları şöyle:

İstanbul-İzmir: bin 370 TL

İstanbul- Ankara: 949 TL

İstanbul- Eskişehir: 870 TL

İstanbul- Antalya: bin 250 TL

İstanbul-Bursa: 599 TL

Ankara-İzmir: 970 TL

Ankara-Antalya: 949 TL

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
