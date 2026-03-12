Okulların Ara Tatili ile Ramazan Bayramı Tatili Birleşti: Otobüs Bilet Fiyatları Belli Oldu

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlarını netleştiren vatandaşlar, otobüs biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, normal şartlarda günlük 22 bin olan sefer sayısının, bu özel dönemde 27 bine kadar yükseldiğini belirterek seyahat hareketliliğinin bugünden itibaren ivme kazandığını duyurdu.

Özellikle sahil bölgelerine ve memleketlerine gitmek isteyenlerin oluşturduğu bu yoğunluk için sektörel hazırlıklar da tamamlandı. 14 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulması planlanıyor. Toplamda 8 milyona yakın kişinin seyahat etmesi beklenen 9 günlük süreçte, yoğunluğun bayramın ilk iki günü hariç tüm tatil boyunca sürmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, vatandaşların biletlerini son ana bırakmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ulaşım ağındaki bu büyük hareketlilik, trafik güvenliği konusunu da tekrar gündeme getirdi. Federasyon yetkilileri, yollardaki araç sayısının artmasıyla birlikte sürücülerin uykusuz ve yorgun yola çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor. Yolculuk esnasında can güvenliği için emniyet kemeri takmanın hem yasal bir zorunluluk hem de hayati bir önem taşıdığı vurgulanırken, araç bakımlarının eksiksiz yapılması trafik risklerini en aza indiren temel unsurlar arasında gösteriliyor.