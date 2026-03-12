onedio
e-Devlet’te Hizmet Dökümüne Bakanlar Şoke Oluyor: 650 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi, Sizin de Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2026 - 09:23

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zeka destekli yeni denetim sistemiyle sahte sigorta ve 'hatır sigortası' üzerinden emekli olanları tek tek tespit ediyor. e-Devlet hizmet dökümünde yer alan 'K, Ş ve S' harf kodları, binlerce kişi için emekli maaşının kesilmesi ve ödenen paraların faiziyle geri istenmesi anlamına geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, son dönemde dijital veri analizi ve yapay zeka teknolojilerini devreye alarak sahte sigortalılığa karşı savaş açtı.

Özellikle fiilen bir iş yerinde çalışmadığı halde dışarıdan prim ödeterek emekli olan ya da emeklilik gün sayısını doldurmaya çalışan vatandaşlar, SGK’nın radarına takılmış durumda. Yapılan sıkı denetimler sonucunda, son 5 yıl içerisinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemleri iptal edildi. Bu kapsamlı incelemeler, tabela şirketleri ve şüpheli kısa süreli sigorta girişleri üzerinden yürütülüyor.

Vatandaşların bu süreçten etkilenip etkilenmediklerini anlamalarının en kısa yolu ise e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelerinden geçiyor.

Hizmet dökümünde görülen 'K' kodu iş yerinin inceleme altında olduğunu, 'Ş' kodu usulsüzlük şüphesini, 'S' kodu ise sahteliğin kesinleştiğini simgeliyor. Uzmanlar, özellikle 'S' koduyla karşılaşan kişilerin primlerinin sistemden silindiğini ve bu primlere dayanarak bağlanan tüm emeklilik haklarının geçersiz sayıldığını belirtiyor. Bu durum, sadece maaşın kesilmesiyle de sınırlı kalmıyor; SGK, o güne kadar ödenen tüm maaşları ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor.

Denetimlerin ucu sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda ciddi hukuki süreçlere de dayanıyor.

Sahte sigorta yaptırdığı tespit edilen kişiler hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla davalar açılabiliyor ve geri ödemelerin yapılmaması durumunda haciz işlemleri başlatılabiliyor. Yetkililer, mağduriyet yaşamamak adına vatandaşların sigorta dökümlerini düzenli olarak takip etmelerini ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden SGK'ya başvurmalarını öneriyor. Gelecekte daha da sıkılaşması beklenen bu denetimler, dürüst çalışan ve primini gerçek işlerde ödeyen vatandaşların haklarını korumayı amaçlıyor.

