e-Devlet’te Hizmet Dökümüne Bakanlar Şoke Oluyor: 650 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi, Sizin de Olabilir!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zeka destekli yeni denetim sistemiyle sahte sigorta ve 'hatır sigortası' üzerinden emekli olanları tek tek tespit ediyor. e-Devlet hizmet dökümünde yer alan 'K, Ş ve S' harf kodları, binlerce kişi için emekli maaşının kesilmesi ve ödenen paraların faiziyle geri istenmesi anlamına geliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, son dönemde dijital veri analizi ve yapay zeka teknolojilerini devreye alarak sahte sigortalılığa karşı savaş açtı.
Vatandaşların bu süreçten etkilenip etkilenmediklerini anlamalarının en kısa yolu ise e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelerinden geçiyor.
Denetimlerin ucu sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda ciddi hukuki süreçlere de dayanıyor.
