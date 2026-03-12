e-Devlet’te Hizmet Dökümüne Bakanlar Şoke Oluyor: 650 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi, Sizin de Olabilir!

Hizmet dökümünde görülen 'K' kodu iş yerinin inceleme altında olduğunu, 'Ş' kodu usulsüzlük şüphesini, 'S' kodu ise sahteliğin kesinleştiğini simgeliyor. Uzmanlar, özellikle 'S' koduyla karşılaşan kişilerin primlerinin sistemden silindiğini ve bu primlere dayanarak bağlanan tüm emeklilik haklarının geçersiz sayıldığını belirtiyor. Bu durum, sadece maaşın kesilmesiyle de sınırlı kalmıyor; SGK, o güne kadar ödenen tüm maaşları ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor.