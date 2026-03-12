onedio
Market Ürünlerinde 'L' ve 'P' Harfi Dönemi Başlıyor: Son Tarih 31 Aralık!

Ali Can YAYCILI
12.03.2026 - 06:33

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla piyasadaki tüm ürünler için 'izlenebilirlik' şartı getirdi. Avrupa Birliği standartlarına uyum kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, her gıda paketinin üzerinde o ürünün hangi seriden geldiğini gösteren özel kodlar bulunacak. Hatalı veya sağlığa zararlı ürünlerin anında toplatılmasını sağlayacak bu sistem, tüketici sağlığını koruma altına alırken kurallara uymayan işletmelere ağır yaptırımlar öngörüyor. İşletmelerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.

Yeni kurallar çerçevesinde üreticiler, her bir ürün grubu için özel bir kimlik numarası tanımlayacak.

Ambalajların üzerinde kolayca fark edilebilecek, silinmeyecek ve net bir şekilde okunabilecek olan bu numaraların başında 'P' (Parti) veya 'L' (Lot) ibareleri yer alacak. Eğer bir ürünün son tüketim tarihi gün ve ay olarak açıkça, hiçbir kodlama yapılmadan yazılmışsa, bu tarih de parti numarası yerine kabul edilebilecek. Böylece tüketiciler aldıkları ürünün geçmişine dair net bir iz görebilecek.

Düzenleme genel bir zorunluluk getirse de bazı küçük ölçekli ve özel satış durumları kapsam dışında tutuldu. Örneğin, müşterinin isteği üzerine o an paketlenen gıdalar, hazırlama tesislerine ham madde olarak gönderilen tarımsal ürünler ve 10 santimetrekareden daha küçük ambalaja sahip ürünlerde bu işaretleme aranmayacak.  Ayrıca, ana kutusunda numara olması kaydıyla tek porsiyonluk dondurmalar da bu muafiyetten yararlanabilecek.

Gıda sektöründeki tüm işletmeciler, kullandıkları bu özel kodların kayıtlarını eksiksiz tutmak ve denetimlerde Bakanlık yetkililerine sunmakla yükümlü kılındı. Kurallara uymayan, takibi imkansız hale getiren veya yanlış beyanda bulunan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak. Sektör temsilcilerinin ve üreticilerin mevcut stoklarını bu yeni düzene göre güncellemeleri veya yeni üretim bantlarını hazırlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
