Market Ürünlerinde 'L' ve 'P' Harfi Dönemi Başlıyor: Son Tarih 31 Aralık!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla piyasadaki tüm ürünler için 'izlenebilirlik' şartı getirdi. Avrupa Birliği standartlarına uyum kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, her gıda paketinin üzerinde o ürünün hangi seriden geldiğini gösteren özel kodlar bulunacak. Hatalı veya sağlığa zararlı ürünlerin anında toplatılmasını sağlayacak bu sistem, tüketici sağlığını koruma altına alırken kurallara uymayan işletmelere ağır yaptırımlar öngörüyor. İşletmelerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.
Yeni kurallar çerçevesinde üreticiler, her bir ürün grubu için özel bir kimlik numarası tanımlayacak.
