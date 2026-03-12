Market Ürünlerinde 'L' ve 'P' Harfi Dönemi Başlıyor: Son Tarih 31 Aralık!

Ambalajların üzerinde kolayca fark edilebilecek, silinmeyecek ve net bir şekilde okunabilecek olan bu numaraların başında 'P' (Parti) veya 'L' (Lot) ibareleri yer alacak. Eğer bir ürünün son tüketim tarihi gün ve ay olarak açıkça, hiçbir kodlama yapılmadan yazılmışsa, bu tarih de parti numarası yerine kabul edilebilecek. Böylece tüketiciler aldıkları ürünün geçmişine dair net bir iz görebilecek.

Düzenleme genel bir zorunluluk getirse de bazı küçük ölçekli ve özel satış durumları kapsam dışında tutuldu. Örneğin, müşterinin isteği üzerine o an paketlenen gıdalar, hazırlama tesislerine ham madde olarak gönderilen tarımsal ürünler ve 10 santimetrekareden daha küçük ambalaja sahip ürünlerde bu işaretleme aranmayacak. Ayrıca, ana kutusunda numara olması kaydıyla tek porsiyonluk dondurmalar da bu muafiyetten yararlanabilecek.

Gıda sektöründeki tüm işletmeciler, kullandıkları bu özel kodların kayıtlarını eksiksiz tutmak ve denetimlerde Bakanlık yetkililerine sunmakla yükümlü kılındı. Kurallara uymayan, takibi imkansız hale getiren veya yanlış beyanda bulunan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak. Sektör temsilcilerinin ve üreticilerin mevcut stoklarını bu yeni düzene göre güncellemeleri veya yeni üretim bantlarını hazırlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.