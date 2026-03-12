Survivor'da Nagihan Diskalifiye mi Edildi Sorusu Merak Edilmişti: Acun Ilıcalı'dan Ceza Açıklaması

Survivor'dan diskalifiye mi edildi diye merak edilen Nagihan'a Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, 'Seni uyarıyorum, bundan sonraki kötü sözünde çarparım diyorsun, karşı taraftan bir şey yok yanlış anlama. Ben senin yaptığın hatayı söyleyeyim; ben senin yerinde olsam şunu yapmazdım; sinir buhranı geçiren birisini gördüğüm zaman, benim yapabileceğim tek bir şey var, hiçbir şey yapmazsam, hiçbir şey yapmazsam. Ya sakinleştirirsin ya bir şey yaparsın. Kusura bakma da böyle bir hareket yapılmaz. Üstüne gidilmez, üstüne gidiyorsun. Ben sana ceza vereceğim biliyor musun? Senin bir şey yaptığını anlatabilmemiz için sana ceza vermemiz gerekiyor. Hakaret ediyorsun diyorum. Sen duymuyor musun kendini. Bu kız senin laflarını duymaya mı geldi buraya. Net bir şekilde daha kötü söz söylersen ceza vereceğiz'' ifadelerini kullandı.