Survivor'da Nagihan Diskalifiye mi Edildi Sorusu Merak Edilmişti: Acun Ilıcalı'dan Ceza Açıklaması

Survivor'da Nagihan Diskalifiye mi Edildi Sorusu Merak Edilmişti: Acun Ilıcalı'dan Ceza Açıklaması

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 06:30

Survivor 2026'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Nagihan ve Lina arasında büyük bir tartışma yaşandı. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın birine fena sinirlendiği görülüyordu. Fragmanın ardından 'Nagihan diskalifiye mi edildi?' sorusu gündem olurken, acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Nagihan'la ilgili ceza açıklamasında bulundu.

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Lina'nın oyun sonrası geçirdiği sinir krizine Nagihan'ın laf etmesiyle ortalık kızışmıştı.

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Lina'nın oyun sonrası geçirdiği sinir krizine Nagihan'ın laf etmesiyle ortalık kızışmıştı.

Yemek ödülü sonrası sinir krizi geçiren Lina ile kendisine müdahale eden Nagihan arasında ipler gerildi. Sinir krizi geçiren Lina gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı olay sonrası acil durum konseyini topladı.

Acun Ilıcalı, daha önce yaklaşık 1 ay boyunca cezalı olan Nagihan'ı sert bir dille uyardı.

Acun Ilıcalı, daha önce yaklaşık 1 ay boyunca cezalı olan Nagihan'ı sert bir dille uyardı.

Survivor'dan diskalifiye mi edildi diye merak edilen Nagihan'a Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, 'Seni uyarıyorum, bundan sonraki kötü sözünde çarparım diyorsun, karşı taraftan bir şey yok yanlış anlama. Ben senin yaptığın hatayı söyleyeyim; ben senin yerinde olsam şunu yapmazdım; sinir buhranı geçiren birisini gördüğüm zaman, benim yapabileceğim tek bir şey var, hiçbir şey yapmazsam, hiçbir şey yapmazsam. Ya sakinleştirirsin ya bir şey yaparsın. Kusura bakma da böyle bir hareket yapılmaz. Üstüne gidilmez, üstüne gidiyorsun. Ben sana ceza vereceğim biliyor musun? Senin bir şey yaptığını anlatabilmemiz için sana ceza vermemiz gerekiyor. Hakaret ediyorsun diyorum. Sen duymuyor musun kendini. Bu kız senin laflarını duymaya mı geldi buraya. Net bir şekilde daha kötü söz söylersen ceza vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
