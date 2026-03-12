Survivor'da Nagihan Diskalifiye mi Edildi Sorusu Merak Edilmişti: Acun Ilıcalı'dan Ceza Açıklaması
Survivor 2026'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Nagihan ve Lina arasında büyük bir tartışma yaşandı. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın birine fena sinirlendiği görülüyordu. Fragmanın ardından 'Nagihan diskalifiye mi edildi?' sorusu gündem olurken, acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Nagihan'la ilgili ceza açıklamasında bulundu.
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Lina'nın oyun sonrası geçirdiği sinir krizine Nagihan'ın laf etmesiyle ortalık kızışmıştı.
Acun Ilıcalı, daha önce yaklaşık 1 ay boyunca cezalı olan Nagihan'ı sert bir dille uyardı.
