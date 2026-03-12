onedio
İsmail Hacıoğlu'nun Ardından Kadro Değişiyor: Yeni Bölümü İptal Edilen Cennetin Çocukları'na Dördüncü Oyuncu

Merve Ersoy
12.03.2026 - 06:09

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde kadro, İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından neredeyse tamamen değişiyor. Başrolleri değişen diziye dördüncü oyuncu dahil oluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif gelmesiyle yalnızca o değil, kadın başrol Özgü Kaya dahil pek çok oyuncu diziden çıkarılmıştı.

Çekimlerine ara verilen ve bir krizin eşiğinden dönülen Cennetin Çocukları'nda kadro neredeyse tamamen yenileniyor. Çıkarılan oyuncuların yerine diziye yepyeni isimler dahil oluyor.

Yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral olan diziye dün Deniz Hamzaoğlu dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri başlayan diziye bir transfer daha yapıldı. Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven dizide Sezer karakterine hayat verecek ve karakter, Şeref karakterinin oğlu olacak.

