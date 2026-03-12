İsmail Hacıoğlu'nun Ardından Kadro Değişiyor: Yeni Bölümü İptal Edilen Cennetin Çocukları'na Dördüncü Oyuncu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde kadro, İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından neredeyse tamamen değişiyor. Başrolleri değişen diziye dördüncü oyuncu dahil oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif gelmesiyle yalnızca o değil, kadın başrol Özgü Kaya dahil pek çok oyuncu diziden çıkarılmıştı.
Yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral olan diziye dün Deniz Hamzaoğlu dahil olmuştu.
