İstanbul Valiliği'nden Tüm Öğrencilere Kantin Kartı Müjdesi: Her Ay Her Öğrenciye 2000 TL Verilecek

Ali Can YAYCILI
12.03.2026 - 06:17

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini vurgularken, çocuklara da bir müjde verdi. Vali Gül 'Bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, okula giden çocuklara destek sağlanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için 'Kardeş Aileler ile İftar Buluşması' programı düzenlendi. Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

İlk defa bu yıl başlatacakları 'Gönülden Bir Öğün Kartı' uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, 'Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak. Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

