İstanbul Valiliği'nden Tüm Öğrencilere Kantin Kartı Müjdesi: Her Ay Her Öğrenciye 2000 TL Verilecek
İstanbul Valisi Davut Gül, 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini vurgularken, çocuklara da bir müjde verdi. Vali Gül 'Bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz' ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, okula giden çocuklara destek sağlanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
