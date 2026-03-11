onedio
Son Günlerde Sizi de Sürekli Elektrik Çarpıyorsa Yalnız Değilsiniz

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 14:59

Statik elektrik çarpması, günlük hayatta en sık karşılaşılan olaylardan biri. Aslında 'gerçek' elektrik çarpması olmasa da statik elektrik boşalması sonucu oluşan kısa süreli bir his ciddi bir zarar vermese de insanı rahatsız edebiliyor. Sosyal medyada ise son zamanlarda bu konudaki şikayetler epey arttı. Peki bu bir tesadüf mü yoksa havayla mı alakalı?

Bir X kullanıcısı herkesin yaşasa da dile getirmediği bir durumu paylaştı.

Pek çok kişi de bu anı beklemiş gibi yanıt verdi.

Çözüm önerileri de sunuldu.

Peki bunun sebebi ne?

Peki bunun sebebi ne?

Statik elektrik çarpmaları, kış sonu ve bahar başı dönemlerinde (genellikle Şubat-Mart-Nisan başı) yoğun olarak yaşanır çünkü bu mevsim geçişlerinde havadaki bağıl nem en düşük seviyededir. Soğuk hava doğal olarak daha az su buharı tutar ve dışarıdaki soğuk hava iç mekanlara ısınarak girince nem oranı iyice düşer; ısıtma sistemleri (kalorifer, kombi) havayı daha da kurutur. Kuru hava (özellikle %40'ın altında) elektriği iletmez, bu yüzden sürtünmeyle oluşan yükler vücutta/kıyafette birikir ve ani boşalmalar (çarpmalar) artar. Yazın veya nemli bahar sonlarında yağış ve sıcaklık artınca hava nemlenir, yükler havaya dağılır ve çarpılmalar azalır. Bu dönemlerde insanlar hâlâ kat kat giyinir, sentetik/yünlü kıyafetler kullanır; bu da sürtünmeyi artırarak yük birikimini tetikler. Isıtma mevsimi bitene kadar iç mekan kuruluğu devam eder, bu yüzden takvim ilkbaharı gösterse de fiziksel koşullar kışa benzer kalır. Sonuçta artış, düşük nem + kuru soğuk hava + ısınma etkisi + giyim alışkanlıkları kombinasyonundan kaynaklanır ve tamamen mevsimsel bir fenomendir. Nem %45-55'e çıkınca (yağmur veya nemlendiriciyle) genelde dramatik azalır.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
