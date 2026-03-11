Son Günlerde Sizi de Sürekli Elektrik Çarpıyorsa Yalnız Değilsiniz
Statik elektrik çarpması, günlük hayatta en sık karşılaşılan olaylardan biri. Aslında 'gerçek' elektrik çarpması olmasa da statik elektrik boşalması sonucu oluşan kısa süreli bir his ciddi bir zarar vermese de insanı rahatsız edebiliyor. Sosyal medyada ise son zamanlarda bu konudaki şikayetler epey arttı. Peki bu bir tesadüf mü yoksa havayla mı alakalı?
Bir X kullanıcısı herkesin yaşasa da dile getirmediği bir durumu paylaştı.
Pek çok kişi de bu anı beklemiş gibi yanıt verdi.
Çözüm önerileri de sunuldu.
Peki bunun sebebi ne?
