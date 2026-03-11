Son Günlerde Sizi de Sürekli Elektrik Çarpıyorsa Yalnız Değilsiniz

Statik elektrik çarpmaları, kış sonu ve bahar başı dönemlerinde (genellikle Şubat-Mart-Nisan başı) yoğun olarak yaşanır çünkü bu mevsim geçişlerinde havadaki bağıl nem en düşük seviyededir. Soğuk hava doğal olarak daha az su buharı tutar ve dışarıdaki soğuk hava iç mekanlara ısınarak girince nem oranı iyice düşer; ısıtma sistemleri (kalorifer, kombi) havayı daha da kurutur. Kuru hava (özellikle %40'ın altında) elektriği iletmez, bu yüzden sürtünmeyle oluşan yükler vücutta/kıyafette birikir ve ani boşalmalar (çarpmalar) artar. Yazın veya nemli bahar sonlarında yağış ve sıcaklık artınca hava nemlenir, yükler havaya dağılır ve çarpılmalar azalır. Bu dönemlerde insanlar hâlâ kat kat giyinir, sentetik/yünlü kıyafetler kullanır; bu da sürtünmeyi artırarak yük birikimini tetikler. Isıtma mevsimi bitene kadar iç mekan kuruluğu devam eder, bu yüzden takvim ilkbaharı gösterse de fiziksel koşullar kışa benzer kalır. Sonuçta artış, düşük nem + kuru soğuk hava + ısınma etkisi + giyim alışkanlıkları kombinasyonundan kaynaklanır ve tamamen mevsimsel bir fenomendir. Nem %45-55'e çıkınca (yağmur veya nemlendiriciyle) genelde dramatik azalır.