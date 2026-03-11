Bankayı Bırakıp Köye Döndü: Devlet Desteğiyle 8 Milyonluk Besi Çiftliği Kurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan başvurularda çiftçilik belgesi ya da tarım alanında eğitim şartı bulunuyordu. Gedik ise çözümü yeniden üniversite okumakta buldu. Lisans mezunu olduğu için ikinci üniversite hakkından yararlanarak açıköğretim fakültesi tarım teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı ve eğitimi tamamladı.

Gedik süreci şöyle anlatıyor: 'Baba mesleği bu işi biliyoruz ama sonuçta bir kaydımızın olması gerekiyordu. O hafta da tam ikinci üniversite kayıtları vardı. O heyecanla gittim, tekrar üniversiteye kaydoldum ve tarım teknolojisi bölümünü bitirdim. TKDK'nin istediği bütün belgelere sahip oldum.'

Proje onayının ardından İnceağa köyünde yaklaşık 10 yıl önce satın alınan arazi üzerinde besi çiftliği kuruldu. Toplam proje maliyeti yaklaşık 8 milyon lira olarak hesaplandı. Gedik, projenin yüzde 65’ine denk gelen 5 milyon liralık kısmın hibe olarak sağlandığını söyledi.