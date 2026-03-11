Bankayı Bırakıp Köye Döndü: Devlet Desteğiyle 8 Milyonluk Besi Çiftliği Kurdu
Bankada kariyer yapmak pek çok kişi için güvenli yol olarak görülüyor. Lütfiye Gedik ise farklı tercih yaptı. İzmir’de bankacılık yaptıktan sonra memleketi Sivas’a dönerek çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Devlet desteğiyle besi çiftliği kuran Gedik, hayvancılık alanında yeni hedeflere doğru ilerliyor.
Kaynak: AA
Bankacılıktan köy hayatına uzanan karar
Hayalini gerçekleştirmek için yeniden üniversite okudu
52 hayvanla başlayan yolculuk... Hedefte süt çiftliği var
