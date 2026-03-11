onedio
Bankayı Bırakıp Köye Döndü: Devlet Desteğiyle 8 Milyonluk Besi Çiftliği Kurdu

Bankayı Bırakıp Köye Döndü: Devlet Desteğiyle 8 Milyonluk Besi Çiftliği Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 13:00

Bankada kariyer yapmak pek çok kişi için güvenli yol olarak görülüyor. Lütfiye Gedik ise farklı tercih yaptı. İzmir’de bankacılık yaptıktan sonra memleketi Sivas’a dönerek çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Devlet desteğiyle besi çiftliği kuran Gedik, hayvancılık alanında yeni hedeflere doğru ilerliyor.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bankacılıktan köy hayatına uzanan karar

Bankacılıktan köy hayatına uzanan karar

Sivas’ta yaşayan 38 yaşındaki Lütfiye Gedik, turizm ve otel işletmeciliği ön lisansının ardından işletme bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından İzmir’de özel bankada yaklaşık dört yıl görev yaptı. Ardından şehir hayatını bırakıp memleketi Sivas’a dönmeye karar verdi.

Dönüş sonrasında e-ticaret üzerinden anne bebek ürünleri ve temizlik ürünleri satışı yaptı. Ancak çocukluk yıllarından beri aklında yer eden hayvancılık fikri zamanla ağır bastı. Gedik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurarak besi çiftliği kurma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Hayalini gerçekleştirmek için yeniden üniversite okudu

Hayalini gerçekleştirmek için yeniden üniversite okudu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan başvurularda çiftçilik belgesi ya da tarım alanında eğitim şartı bulunuyordu. Gedik ise çözümü yeniden üniversite okumakta buldu. Lisans mezunu olduğu için ikinci üniversite hakkından yararlanarak açıköğretim fakültesi tarım teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı ve eğitimi tamamladı.

Gedik süreci şöyle anlatıyor: 'Baba mesleği bu işi biliyoruz ama sonuçta bir kaydımızın olması gerekiyordu. O hafta da tam ikinci üniversite kayıtları vardı. O heyecanla gittim, tekrar üniversiteye kaydoldum ve tarım teknolojisi bölümünü bitirdim. TKDK'nin istediği bütün belgelere sahip oldum.'

Proje onayının ardından İnceağa köyünde yaklaşık 10 yıl önce satın alınan arazi üzerinde besi çiftliği kuruldu. Toplam proje maliyeti yaklaşık 8 milyon lira olarak hesaplandı. Gedik, projenin yüzde 65’ine denk gelen 5 milyon liralık kısmın hibe olarak sağlandığını söyledi.

52 hayvanla başlayan yolculuk... Hedefte süt çiftliği var

52 hayvanla başlayan yolculuk... Hedefte süt çiftliği var

Yaklaşık iki ay önce eşi Ömer Gedik’in desteğiyle hayvancılığa başlayan girişimci, işe 52 hayvanla başladı. Tesisin toplam kapasitesi ise 144 baş olarak planlandı. Gedik, kadın girişimci olması nedeniyle proje değerlendirmesinde ek puan aldığını da belirtti.

Gedik yaşadığı süreci şu sözlerle anlatıyor: 'İnsanlar bana 'Herkes köyden şehre gidiyor, sen şehirden nasıl köye gidiyorsun' diyor. İşi severek yapmak önemli, herkes sevdiği işi yapsın. Sevdiğim işi yapmak için bir çaba harcadım ve emek verdim. Cesaretli olmak lazım diye düşünüyorum. Olmasaydı nasipte yokmuş diyecektim. Yola böyle çıktım.'

Bankacılık dönemini anlatırken ise çalışma hayatındaki farkı şöyle ifade ediyor: “Orada üzerinizde sürekli bir baskı var. Burada en azından kendi baskımı kendim yapıyorum. Başkasının bana yüklediği hedefler için değil, kendi hedeflerim için uğraşıyorum.”

Gedik için asıl hedef ise ilerleyen dönemde süt çiftliği kurmak. Köyde üretilecek süt ve süt ürünlerini satışa sunmak istediğini söyleyen girişimci, hayalini şu sözlerle dile getiriyor: 'Kendi ürettiğimizi satmayı çok istedim. Buradaki süt ürünlerini satmak, ilerideki en büyük hayalim. Onu başarırsak zaten isteyebileceğim başka bir şey yok diyebilirim.'

