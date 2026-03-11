Güreşçi Islamgereev Son Saniyede Yaptığı 'Uçan Sincap' Hareketiyle Maçın Kaderini Değiştirdi

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde, Rus güreşçi Beslan Islamgereev ile Fransız rakibi Rakhim Magamadov karşı karşıya geldi. Maçın bitimine sadece 7 saniye kala Islamgereev, 8-5 gerideyken beklenmedik bir hamle yaptı.
Islamgereev, güreş dünyasında 'Uçan Sincap' (Flying Squirrel) olarak bilinen akrobatik ve aşırı riskli hareketi denedi. Havada rakibinin üzerinden fırlayıp onu boynundan yakalayan Rus güreşçi, rakibini yere sermeyi başararak skoru bir anda 9-8'e getirdi. İmkansız görünen bir geri dönüşle galibiyeti yakalayan güreşçinin o hareketi sosyal medyayı salladı.
Peki nedir bu 'uçan sincap' hareketi?
