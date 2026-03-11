onedio
Güreşçi Islamgereev Son Saniyede Yaptığı 'Uçan Sincap' Hareketiyle Maçın Kaderini Değiştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 12:56

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde, Rus güreşçi Beslan Islamgereev ile Fransız rakibi Rakhim Magamadov karşı karşıya geldi. Maçın bitimine sadece 7 saniye kala Islamgereev, 8-5 gerideyken beklenmedik bir hamle yaptı. 

Islamgereev, güreş dünyasında 'Uçan Sincap' (Flying Squirrel) olarak bilinen akrobatik ve aşırı riskli hareketi denedi. Havada rakibinin üzerinden fırlayıp onu boynundan yakalayan Rus güreşçi, rakibini yere sermeyi başararak skoru bir anda 9-8'e getirdi. İmkansız görünen bir geri dönüşle galibiyeti yakalayan güreşçinin o hareketi sosyal medyayı salladı.

Peki nedir bu 'uçan sincap' hareketi?

Bu hareket bir savunma-saldırı hibriti. Rakibin bacaklarına dalmak için iyice eğildiği veya seni yere çekmeye çalıştığı o kritik anda, sanki bir sincap gibi havaya sıçrayarak rakibin üzerinden atlamayı ve havadayken onu kavrayıp yere sermeyi hedefler. Bu hareket, Amerikalı güreşçi Ellis Coleman’ın 2011’deki bir maçta yapmasıyla dünya çapında viral oldu ve literatüre 'Flying Squirrel' olarak geçti. 

Bu hareketi yaparken her adımın kusursuz olması çok önemli;

  • Zamanlama: Rakibin hamle yapıp başını aşağı indirdiği anı kollar.

  • Sıçrama: Güreşçi, rakibinin üzerinden geçecek kadar yükseğe zıplar.

  • Kavrama: Havadayken rakibinin boynunu veya gövdesini kilitler.

  • İniş: Rakibini kendi ağırlığıyla birlikte mindere bastırarak puanı kapar.

Eğer zamanlamayı tutturamazsan, havada asılı kalır ve rakibine seni yere çarpması için fırsat verirsin.

