Güreşçi Islamgereev Son Saniyede Yaptığı 'Uçan Sincap' Hareketiyle Maçın Kaderini Değiştirdi

Bu hareket bir savunma-saldırı hibriti. Rakibin bacaklarına dalmak için iyice eğildiği veya seni yere çekmeye çalıştığı o kritik anda, sanki bir sincap gibi havaya sıçrayarak rakibin üzerinden atlamayı ve havadayken onu kavrayıp yere sermeyi hedefler. Bu hareket, Amerikalı güreşçi Ellis Coleman’ın 2011’deki bir maçta yapmasıyla dünya çapında viral oldu ve literatüre 'Flying Squirrel' olarak geçti.

Bu hareketi yaparken her adımın kusursuz olması çok önemli;

Zamanlama: Rakibin hamle yapıp başını aşağı indirdiği anı kollar.

Sıçrama: Güreşçi, rakibinin üzerinden geçecek kadar yükseğe zıplar.

Kavrama: Havadayken rakibinin boynunu veya gövdesini kilitler.

İniş: Rakibini kendi ağırlığıyla birlikte mindere bastırarak puanı kapar.

Eğer zamanlamayı tutturamazsan, havada asılı kalır ve rakibine seni yere çarpması için fırsat verirsin.