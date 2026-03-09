İngiltere'den Türkiye'ye Taşınan Bir İngiliz Kendisine Tuhaf Gelen Adetlerimizi Sıraladı

Her bir ülkenin kendine özgü kültürü ve yaşam biçimi var. Bu kendine has özellikler ve alışkanlıklar, her ülkenin benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Ancak, bu farklılıkların varlığı, yabancıların bu kültürleri ve alışkanlıkları anlamasını zorlaştırabiliyor haliyle. Bir ülke için oldukça sıradan olan bir alışkanlık, bir başkasına oldukça sıra dışı gelebiliyor.

İngiltere'den Türkiye'ye taşınan bir İngiliz, ülkemizde kendisine garip gelen alışkanlıkları sıraladı. Her birimiz için oldukça sıradan olan şeyleri ilginç bir olay gibi anlatması elbette pek çok kişinin ilgisini çekti.