İngiltere'den Türkiye'ye Taşınan Bir İngiliz Kendisine Tuhaf Gelen Adetlerimizi Sıraladı

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/203059704...
Her bir ülkenin kendine özgü kültürü ve yaşam biçimi var. Bu kendine has özellikler ve alışkanlıklar, her ülkenin benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Ancak, bu farklılıkların varlığı, yabancıların bu kültürleri ve alışkanlıkları anlamasını zorlaştırabiliyor haliyle. Bir ülke için oldukça sıradan olan bir alışkanlık, bir başkasına oldukça sıra dışı gelebiliyor.
İngiltere'den Türkiye'ye taşınan bir İngiliz, ülkemizde kendisine garip gelen alışkanlıkları sıraladı. Her birimiz için oldukça sıradan olan şeyleri ilginç bir olay gibi anlatması elbette pek çok kişinin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın, tuhaf bulduğu alışkanlıklarımızı şöyle sıraladı;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın