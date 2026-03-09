MART
İngiltere'den Türkiye'ye Taşınan Bir İngiliz Kendisine Tuhaf Gelen Adetlerimizi Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
09.03.2026 - 09:53

Her bir ülkenin kendine özgü kültürü ve yaşam biçimi var. Bu kendine has özellikler ve alışkanlıklar, her ülkenin benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Ancak, bu farklılıkların varlığı, yabancıların bu kültürleri ve alışkanlıkları anlamasını zorlaştırabiliyor haliyle. Bir ülke için oldukça sıradan olan bir alışkanlık, bir başkasına oldukça sıra dışı gelebiliyor. 

İngiltere'den Türkiye'ye taşınan bir İngiliz, ülkemizde kendisine garip gelen alışkanlıkları sıraladı. Her birimiz için oldukça sıradan olan şeyleri ilginç bir olay gibi anlatması elbette pek çok kişinin ilgisini çekti.

Kadın, tuhaf bulduğu alışkanlıklarımızı şöyle sıraladı;

  • Kediler Türkiye'de her yerde, sokaklarda yaşar ve herkes onları beslemeyi sever.

  • Eve asla ayakkabıyla girilmez.

  • Saygıdan dolayı yaşlıların eli öpülür.

  • Birinin evine adım attıktan 30 saniye sonra çay ikram edilir.

  • Çocuklar akşam saat 10'a kadar dışarıda oynayabilir.

  • Aile, özellikle büyükanne ve büyükbabalar, çocukların yetiştirilmesinde çok etkilidir.

  • İkram edilen Türk çayına 'hayır' demek burada resmen yasa dışıdır.

  • Hiç kimsenin evinden orada yemek yemeden ayrılmazsınız.

  • Market alışverişi haftalık bir işlem değildir, neredeyse her gün yapılır.

  • Türk evlerinde taze ekmek günlük olarak satın alınır.

  • Akşam yemekleri geç saatlerde, genellikle 8 ile 9 arasında yenir.

