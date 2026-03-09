MART
Haberler
Gündem
Türkiye Harekete Geçti: Türkiye, KKTC'ye 6 Adet F-16 Savaş Uçağı Gönderdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 10:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yapılan resmi açıklamada 'Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır' denildi.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve hava savunma sistemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

'Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

