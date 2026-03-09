İstanbul’un Havası En Kirli ve En Temiz İlçeleri Belli Oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da hava kirliliği şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı. Şubat 2026'da kentte azot dioksit hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 73,5 mikrogramla Beşiktaş oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 62 mikrogramla Aksaray, 56,6 mikrogramla Yenibosna istasyonları takip etti.
İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre arttı.
Şubat ayında en kirli hava Beşiktaş’ta, ne temiz hava Beylikdüzü’nde!
İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği azot dioksit ortalaması şu şekilde:
