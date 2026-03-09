AKOM İstanbullular İçin Soğuk Hava Uyarısında Bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu; Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında kuzeyli rüzgârların saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği için dikkatli olunması gerektiği duyuruldu.