AKOM İstanbullular İçin Soğuk Hava Uyarısında Bulundu

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 11:04

Türkiye’de bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentte gündüz saatlerinde 14 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının akşam saatlerinde hızla düşeceğini ve 5 derecenin altına ineceğini açıklayarak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini paylaştı.

Türkiye’de hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu; Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında kuzeyli rüzgârların saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği için dikkatli olunması gerektiği duyuruldu.

AKOM’dan İstanbul için soğuk hava uyarısı

AKOM tarafından yapılan paylaşımda ise İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmediği duyuruldu. Megakentte parçalı bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Gündüz saatlerinde 14 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde hızla gerileyecek ve mevsim normallerinin altına düşecek.

AKOM'un paylaşımı

