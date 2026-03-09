AKOM İstanbullular İçin Soğuk Hava Uyarısında Bulundu
Türkiye’de bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentte gündüz saatlerinde 14 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının akşam saatlerinde hızla düşeceğini ve 5 derecenin altına ineceğini açıklayarak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini paylaştı.
Türkiye’de hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
AKOM’dan İstanbul için soğuk hava uyarısı
AKOM'un paylaşımı
