Türk Gezgin Lüks ve İhtişamlı Yaşamıyla Zenginlerin Uğrak Noktası Olan Dubai'nin Arka Sokaklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
09.03.2026 - 11:56 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 11:59

Dubai, son yıllarda lüks yaşamı ve ihtişamı mekanlarıyla dikkat çekiyor. Zenginlerin uğrak noktası olan Dubai, ünlülerin de emlak piyasasını değerlendirdiği bir yer oldu. Lüks tatil dendi mi akla ilk gelen şehir, adeta bir gösteriş yarışına dönüştü. Peki ya bu ihtişamın görünmeyen yüzü?

Türk gezgin Bekir Turgut, Dubai'nin arka sokaklarını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü bazılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DVlfgX...
Savaşın etkisiyle otel fiyatları dibe vurdu.

Savaşın etkisiyle otel fiyatları dibe vurdu.

İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışmadan en çok etkilenen yerlerden biri Dubai oldu. Hatta pek çok Türk ünlü isim de kaldıkları otellerde mahsur kalmıştı. Yaşanan olayların ardından ülkedeki lüks otellerin fiyatları düştü. Pek çok kişi, savaş tehlikesine rağmen bu fiyatları değerlendirebileceğini dile getirdi.

