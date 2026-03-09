Türk Gezgin Lüks ve İhtişamlı Yaşamıyla Zenginlerin Uğrak Noktası Olan Dubai'nin Arka Sokaklarını Paylaştı

İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışmadan en çok etkilenen yerlerden biri Dubai oldu. Hatta pek çok Türk ünlü isim de kaldıkları otellerde mahsur kalmıştı. Yaşanan olayların ardından ülkedeki lüks otellerin fiyatları düştü. Pek çok kişi, savaş tehlikesine rağmen bu fiyatları değerlendirebileceğini dile getirdi.