Bir Genç Şiirle İlgilenen Babasına Yeni Nesil Şarkıları "Benim Şiirlerim" Diye Okuyarak Puanlamasını İstedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2026 - 23:06

Şiir dünyanın en romantik sanat dallarından biri. Öyle ki geçmişte insanlar aşklarını da, özlemlerini de, ayrılık acılarını da şiirler anlatmış. Elbette şiir yazan ve şiirle ilgilenen insanların duygusal derinliği oldukça fazla. Bu yüzden hem konuşma tarzları hem dünyayı algılama biçimleri de kendilerine has. 

'zeybozy' isimli içerik üreticisi, babasına Manifest, Lvbel C5 gibi yeni nesil şarkıcıların şarkılarını kendi şiiriymiş gibi okuyarak puanlamasını istedi. Baba kızın eğlenceli videosu hem güldürdü hem kalpleri ısıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/zeybozy/reels/
"Tarzımın dışında bir şey olmuş. Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum"

Kızının tüm ciddiyetiyle şiirlerini okuduğunu gören baba, sözlere oldukça şaşırsa da kızının hevesini kırmamaya çalıştı. Sözlerini nasıl toparlayacağını bilemeyen babanın o anları kalpleri ısıttı. 'Tarzımın dışında olmuş' sözleriyle ortamı yumuşatmaya çalışan babanın o anlarına beğeni yağdı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
