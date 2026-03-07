Bir Genç Şiirle İlgilenen Babasına Yeni Nesil Şarkıları "Benim Şiirlerim" Diye Okuyarak Puanlamasını İstedi

Kaynak: https://www.instagram.com/zeybozy/reels/
Şiir dünyanın en romantik sanat dallarından biri. Öyle ki geçmişte insanlar aşklarını da, özlemlerini de, ayrılık acılarını da şiirler anlatmış. Elbette şiir yazan ve şiirle ilgilenen insanların duygusal derinliği oldukça fazla. Bu yüzden hem konuşma tarzları hem dünyayı algılama biçimleri de kendilerine has.
'zeybozy' isimli içerik üreticisi, babasına Manifest, Lvbel C5 gibi yeni nesil şarkıcıların şarkılarını kendi şiiriymiş gibi okuyarak puanlamasını istedi. Baba kızın eğlenceli videosu hem güldürdü hem kalpleri ısıttı
"Tarzımın dışında bir şey olmuş. Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum"
