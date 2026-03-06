onedio
İslam Memiş'ten Altın İçin Ateşkes Uyarısı: "Yükseliş Kaçınılmaz"

Dilara Şimşek
06.03.2026 - 20:50

ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları altın yatırımcısını panikletti. Savaş dönemlerinde yükseliş yaşayan altın fiyatlarında beklenen artışın gerçekleşmemesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Vatandaşlar 'Altın neden düştü? Altın yükselecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten yeni bir tahmin geldi. İslam Memiş, altının 'ateşkes' haberi geldiğinde yükseleceğini öngördü. Öte yandan Memiş, altın yatırımcısına uyarıda bulundu.

Altın fiyatlarının savaşın etkisiyle yükselmesi beklenirken tam tersi bir durum yaşandı. Gram altın 6 Mart Cuma günü 7 bin 283 TL'yi gördü. Altının neden düştüğü merak edilirken ne zaman yükseleceği akıllarda soru işareti oluşturdu. 

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber yayınında açıklamalarda bulundu. Altın tahminlerini sıralayan İslam Memiş 'Altın ne zaman yükselecek?' sorusunu yanıtladı. Ateşkes haberinin altını yükselteceğini söyleyen Memiş, 'Altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var… Kaygılı şekilde izlemeye devam ediyorlar. Ateşkes haberiyle birlikte altında yükselişin kaçınılmaz olması güçlü' dedi.

Gram altın ne kadar olacak?

Memiş, yıl içinde ons altında 6 bin dolar; gram altında ise 10 bin lira tahminini koruduğunu belirtti.

Altının düşüşünü 4 maddede açıklayan Memiş, 'Biz altını çok sevdiğimiz için savaş ortamında altın çok konuşuluyor, merak ediliyor. Savaşa rağmen neden geriliyor sorusu geliyor' ifadelerini kullandı.

Memiş, altının neden düştüğünü şu sözlerle anlattı:

'Birincisi teminat tamamlama çağrısı var. Yani borsalarda düşüşler, petrolde yükselişler… Sanal ortamda işlem yapan oyuncuların teminat tamamlamak için altın ve gümüş satmasına neden oldu. 

İkincisi dolar endeksi yükseldi. 

Üçüncüsü panik alımları olmadı. Panik alımı olmadığı için talep oluşmadı. 

Dördüncüsü merkez bankalarının faiz indirim beklentisi ötelendiği için altın tarafında düşüş oldu.'

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
