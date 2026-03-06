İslam Memiş'ten Altın İçin Ateşkes Uyarısı: "Yükseliş Kaçınılmaz"

Altın fiyatlarının savaşın etkisiyle yükselmesi beklenirken tam tersi bir durum yaşandı. Gram altın 6 Mart Cuma günü 7 bin 283 TL'yi gördü. Altının neden düştüğü merak edilirken ne zaman yükseleceği akıllarda soru işareti oluşturdu.

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber yayınında açıklamalarda bulundu. Altın tahminlerini sıralayan İslam Memiş 'Altın ne zaman yükselecek?' sorusunu yanıtladı. Ateşkes haberinin altını yükselteceğini söyleyen Memiş, 'Altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var… Kaygılı şekilde izlemeye devam ediyorlar. Ateşkes haberiyle birlikte altında yükselişin kaçınılmaz olması güçlü' dedi.

Gram altın ne kadar olacak?

Memiş, yıl içinde ons altında 6 bin dolar; gram altında ise 10 bin lira tahminini koruduğunu belirtti.