İslam Memiş'ten Altın İçin Ateşkes Uyarısı: "Yükseliş Kaçınılmaz"
ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları altın yatırımcısını panikletti. Savaş dönemlerinde yükseliş yaşayan altın fiyatlarında beklenen artışın gerçekleşmemesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Vatandaşlar 'Altın neden düştü? Altın yükselecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten yeni bir tahmin geldi. İslam Memiş, altının 'ateşkes' haberi geldiğinde yükseleceğini öngördü. Öte yandan Memiş, altın yatırımcısına uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş'ten altın tahmini.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın neden düştü?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın