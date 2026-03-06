onedio
APP Plakaya 140 Bin TL Ceza Geldi! Cezayı Duyup Koştular, Kuyruk Metrelerce Uzadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 17:10

Trafikte yeni dönem başladı. Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere verilecek cezalar belli oldu. APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. Cezayı duyan sürücüler ise plaka basım atölyelerine akın etti. Atölyelerde yoğunluk yaşanırken kilometrelerce kuyruk oluştu.

APP plaka kullananlara 140 bin TL ceza kesilecek.

Trafik Ceza Kanunu’nda APP plaka kullanan sürücülere yeni cezalar belli oldu. Standartlara aykırı plaka kullanan sürücülere 140 bin lira ceza kesilecek. Para cezasının yanı sıra sürücü belgeleri de 30 günlüğüne geri alınacak. İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olarak uygulanacak ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak. 

Cezayı duyan sürücüler ise plaka basım atölyelerine akın etti. Uzun kuyruk oluşturan sürücüler saatler sıra bekledi.

"Kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum."

APP plakaların standart dışı kabul edilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren bir sürücü şunları dedi:

“Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Cezalar arttı. 140 bin lira ceza yiyenler varmış. Bundan çekindiğimiz için buradayız. Çok fazla sıra var. İşimiz uzun. Önce onay almamız, ardından da plakayı bastırmamız gerekecek. Bir süre daha burayız. İşlemler kısa sürmüyor. Bugüne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bence yararlı bir uygulama değil.  Bu sadece araç daha güzel görünsün diye yapılan bir şey. Özel plaka yaptırıp yüksek miktarda para ödeyenler var ve tek amaçları bunu sergilemek. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı. Buna rağmen kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum.'

Bir başka sürücü ise iki gündür beklediğini dile getirdi: “Dün de buradaydık ama sıradan dolayı işimizi halledemedik ve bugün de gelmek zorunda kaldık. Ramazan ayında bu sırada beklemek zulüm gibi geliyor. Çok fazla sıra var ve insanlar oruç. Bu uygulamayı daha kolay bir şekilde yapabilirlerdi. Böyle çok anlamsız. 140 bin lira ceza yazıldığı söyleniyor. Korktuğumuz için geldik biz de. Sürekli sıraya giriyoruz. Cezalar çok yüksek. İnsanlar nasıl ödeyebilir ki bu miktarları.”

Plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluştu:

