APP Plakaya 140 Bin TL Ceza Geldi! Cezayı Duyup Koştular, Kuyruk Metrelerce Uzadı
Trafikte yeni dönem başladı. Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere verilecek cezalar belli oldu. APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. Cezayı duyan sürücüler ise plaka basım atölyelerine akın etti. Atölyelerde yoğunluk yaşanırken kilometrelerce kuyruk oluştu.
APP plaka kullananlara 140 bin TL ceza kesilecek.
"Kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum."
Plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluştu:
