TIME Kapağında Trump'la Özdeşleşen MAGA Şapkalarına Yer Verdi
ABD'nin dünyaca ünlü Time dergisi, Donald Trump’ın askeri politikalarına kapağında yer verdi. Derginin 'Trump'ın Savaşı' başlıklı kapağında, ABD yönetiminin İran’a yönelik operasyonunun etkileri ele alındı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Orta Doğu'daki durumu daha karmaşık hale getireceği belirtildi.
Kapakta meşhur MAGA şapkalarına yer verildi.
