TIME Kapağında Trump'la Özdeşleşen MAGA Şapkalarına Yer Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
06.03.2026 - 13:56

ABD'nin dünyaca ünlü Time dergisi, Donald Trump’ın askeri politikalarına kapağında yer verdi. Derginin 'Trump'ın Savaşı' başlıklı kapağında, ABD yönetiminin İran’a yönelik operasyonunun etkileri ele alındı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Orta Doğu'daki durumu daha karmaşık hale getireceği belirtildi.

Kapakta meşhur MAGA şapkalarına yer verildi.

Trump ve hareketiyle özdeşleşen MAGA (Make America Great Again- Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) şapkaları farklı ülkelere uyarlandı. Şapkalara Amerika yerine İran, Venezuela, Nijerya, Suriye, Irak, Somali, Ekvador ve Yemen yazıldı.

