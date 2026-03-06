NYT Belgeledi: 165 Kız Çocuğunun Hayatını Kaybettiği İran’daki Okul Katliamında ABD İzi Netleşiyor
New York Times tarafından sızdırılan askeri raporlar, İran’ın güneyinde 165 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısının arkasında ABD ordusunun olduğunu ortaya koydu. 28 Şubat’ta Minab kentindeki kız ilkokuluna düzenlenen ve 'hassas vuruş' olarak nitelendirilen saldırı, bölgedeki askeri hedeflerin vurulduğu sırada gerçekleşen büyük bir istihbarat hatası olarak değerlendiriliyor.
Amerika Birleşik Devletleri askeri müfettişlerinin hazırladığı ve New York Times tarafından kamuoyuna duyurulan ön rapor, İran’ın Minab şehrinde bir kız ilkokuluna düzenlenen kanlı saldırının sorumluluğunu büyük oranda ABD ordusuna yükledi.
