NYT Belgeledi: 165 Kız Çocuğunun Hayatını Kaybettiği İran’daki Okul Katliamında ABD İzi Netleşiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 14:36

New York Times tarafından sızdırılan askeri raporlar, İran’ın güneyinde 165 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısının arkasında ABD ordusunun olduğunu ortaya koydu. 28 Şubat’ta Minab kentindeki kız ilkokuluna düzenlenen ve 'hassas vuruş' olarak nitelendirilen saldırı, bölgedeki askeri hedeflerin vurulduğu sırada gerçekleşen büyük bir istihbarat hatası olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri askeri müfettişlerinin hazırladığı ve New York Times tarafından kamuoyuna duyurulan ön rapor, İran’ın Minab şehrinde bir kız ilkokuluna düzenlenen kanlı saldırının sorumluluğunu büyük oranda ABD ordusuna yükledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda, uydu görüntüleri ve mühimmat analizleri, okul binasının doğrudan Amerikan yapımı hassas güdümlü füzelerle hedef alındığını kanıtladı. Shajareh Tayyebeh Kız İlkokulu’na yönelik bu saldırı sonucunda, yaşları 7 ile 12 arasında değişen en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yapılan teknik incelemeler, okul binasının hemen yanındaki Devrim Muhafızları’na ait askeri yerleşkenin 'kusursuz' bir şekilde vurulduğunu, ancak eş zamanlı olarak okulun da hedef alındığını gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu büyük bir istihbarat zafiyeti veya sistem hatası olarak nitelendirirken, binanın son 10 yıldır sivil bir eğitim kurumu olduğunun bilinmesine rağmen neden hedef listesine dahil edildiği sorusu henüz yanıt bulmadı. Enkaz altından günlerce çocuk cesetlerinin çıkarıldığı bölgeden gelen görüntüler, binanın yarısından fazlasının moloz yığınına döndüğünü ve çatısının tamamen çöktüğünü gözler önüne seriyor.

ABD tarafı ise olayı 'trajik bir durum' olarak tanımlarken, resmi kanallardan yapılan açıklamalarda sivillerin kasten hedef alınmadığı vurgulandı. Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray, ordunun operasyonel doğruluğuna güvendiklerini ancak Minab’daki kaybın 'istenmeyen bir zarar' olup olmadığının titizlikle araştırıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler’in 'korkunç bir suç' olarak tanımladığı bu olay, 2026 yılının başından bu yana tırmanan ABD-İran geriliminde en yüksek sivil can kaybının yaşandığı trajedi olarak kayıtlara geçti. Washington’ın 'sadece askeri hedefleri vuruyoruz' tezi, bu kanıtların ardından uluslararası arenada ciddi bir güven kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
