NYT Belgeledi: 165 Kız Çocuğunun Hayatını Kaybettiği İran’daki Okul Katliamında ABD İzi Netleşiyor

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda, uydu görüntüleri ve mühimmat analizleri, okul binasının doğrudan Amerikan yapımı hassas güdümlü füzelerle hedef alındığını kanıtladı. Shajareh Tayyebeh Kız İlkokulu’na yönelik bu saldırı sonucunda, yaşları 7 ile 12 arasında değişen en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yapılan teknik incelemeler, okul binasının hemen yanındaki Devrim Muhafızları’na ait askeri yerleşkenin 'kusursuz' bir şekilde vurulduğunu, ancak eş zamanlı olarak okulun da hedef alındığını gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu büyük bir istihbarat zafiyeti veya sistem hatası olarak nitelendirirken, binanın son 10 yıldır sivil bir eğitim kurumu olduğunun bilinmesine rağmen neden hedef listesine dahil edildiği sorusu henüz yanıt bulmadı. Enkaz altından günlerce çocuk cesetlerinin çıkarıldığı bölgeden gelen görüntüler, binanın yarısından fazlasının moloz yığınına döndüğünü ve çatısının tamamen çöktüğünü gözler önüne seriyor.

ABD tarafı ise olayı 'trajik bir durum' olarak tanımlarken, resmi kanallardan yapılan açıklamalarda sivillerin kasten hedef alınmadığı vurgulandı. Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray, ordunun operasyonel doğruluğuna güvendiklerini ancak Minab’daki kaybın 'istenmeyen bir zarar' olup olmadığının titizlikle araştırıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler’in 'korkunç bir suç' olarak tanımladığı bu olay, 2026 yılının başından bu yana tırmanan ABD-İran geriliminde en yüksek sivil can kaybının yaşandığı trajedi olarak kayıtlara geçti. Washington’ın 'sadece askeri hedefleri vuruyoruz' tezi, bu kanıtların ardından uluslararası arenada ciddi bir güven kaybıyla karşı karşıya kaldı.