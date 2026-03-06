Trump, İran'la Anlaşmak İçin Koşulsuz Teslimiyet İstiyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Gelişmeler ise tüm dünyadan anbean takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Bölgedeki tansiyon, enerji piyasaları ve uluslararası ilişkiler üzerinde etkilerini hissettiriyor. Uzmanlar, gerilimin kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulunuyor.
Trump paylaşımında şartını açıkladı.
"Koşulsuz teslimiyet..."
MAGA yerine MIGA kullandı bu kez.
