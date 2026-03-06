onedio
Trump, İran'la Anlaşmak İçin Koşulsuz Teslimiyet İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 20:58

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Gelişmeler ise tüm dünyadan anbean takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Bölgedeki tansiyon, enerji piyasaları ve uluslararası ilişkiler üzerinde etkilerini hissettiriyor. Uzmanlar, gerilimin kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulunuyor.

Trump paylaşımında şartını açıkladı.

"Koşulsuz teslimiyet..."

Trump, 'İran ile kayıtsız şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak! Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından, biz ve harika, çok cesur müttefiklerimiz ve ortaklarımızın birçoğu, İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağız; onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İran'ın muhteşem bir geleceği olacak' ifadelerine yer verdi.

MAGA yerine MIGA kullandı bu kez.

ABD Başkanı, sözlerini seçim kampanyasında kullandığı “Make America Great Again (Amerika’yı yeniden büyük yap)” sloganına atıf yaparak, açıklamasını “İran’ı yeniden büyük yap (MIGA)” ifadeleriyle sonlandırdı.

