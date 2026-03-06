Trump, İran'la Anlaşmak İçin Koşulsuz Teslimiyet İstiyor

Trump, 'İran ile kayıtsız şartsız teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak! Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından, biz ve harika, çok cesur müttefiklerimiz ve ortaklarımızın birçoğu, İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağız; onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İran'ın muhteşem bir geleceği olacak' ifadelerine yer verdi.