onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Telefon Dolandırıcılarının Hedefindeki Vatandaş Şarjı Bittiği İçin Dolandırılamadı

Telefon Dolandırıcılarının Hedefindeki Vatandaş Şarjı Bittiği İçin Dolandırılamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 18:49

Burdur’da telefon dolandırıcılarının hedefi olan emekli öğretmen, parayı yatırmak üzereyken telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’nin arızalanması sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dolandırılmak için ne yapsa başaramadı.

Dolandırılmak için ne yapsa başaramadı.

Burdur’da yaşayan 78 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet S., kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına neredeyse düşüyordu. İstanbul’dan aradıklarını iddia eden şüpheliler, “paranı ikiye katlayacağız” vaadiyle Ahmet S.’yi ikna etmeyi başardı; ne banka görevlileri ne de polis durdurabildi. Ancak telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’de yaşanan arıza sayesinde emekli öğretmen 11 bin lirasını kaybetmekten son anda kurtuldu.

Banka üç kez uyardı ama dinlemedi.

Banka üç kez uyardı ama dinlemedi.

Dün saat 16.00 civarında yaşanan olayda, dolandırıcılar Ahmet S.’yi yüksek kazanç vaadiyle ikna etti. Banka şubesine gelen emekli öğretmen, güvenlik görevlileri ve banka personeli tarafından defalarca uyarıldı. Ancak Ahmet S. ikna olmayarak bankadan çıktı ve tekrar içeri girdi. Üçüncü girişinde banka yetkilileri durumu polise bildirdi.

Dolandırılmaktan kurtuldu kimseden şikayetçi olmadı.

Dolandırılmaktan kurtuldu kimseden şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri bankaya ulaşmadan hemen önce, Ahmet S. parasını ATM’den göndermeye çalıştı. Tam o sırada telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’de yaşanan arıza, emekli öğretmeni dolandırılmaktan kurtardı. Polis ve yakınlarının yoğun çabasıyla Ahmet S., parayı yatırmaktan vazgeçti.

Olayı anlatan Ahmet S., “11 bin lira gönderirsem çok kazanacağımı söylediler. İçimden gerçekten yatırmak geçti. Maaşımı çekecekken telefonumun şarjı bitti, ATM arızalandı. Güvenlik, polis ve arkadaşlarım engelledi. Helal paramız harama gitmedi” dedi. Ahmet S.’nin olayla ilgili kimseye şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın