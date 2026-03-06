Telefon Dolandırıcılarının Hedefindeki Vatandaş Şarjı Bittiği İçin Dolandırılamadı

Burdur’da yaşayan 78 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet S., kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına neredeyse düşüyordu. İstanbul’dan aradıklarını iddia eden şüpheliler, “paranı ikiye katlayacağız” vaadiyle Ahmet S.’yi ikna etmeyi başardı; ne banka görevlileri ne de polis durdurabildi. Ancak telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’de yaşanan arıza sayesinde emekli öğretmen 11 bin lirasını kaybetmekten son anda kurtuldu.