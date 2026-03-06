Avusturya'dan Telefonunuza Bu Numaradan Arama Gelirse Hemen Engelleyin
Profesyonel dolandırıcılık şebekesi, kişisel verileri hedef alarak banka ve büyük şirketler adına telefon hatlarına sızıyor. Avrupa genelinde binlerce kullanıcıyı arayan numaralar belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arayan numara Avusturya kodlu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Numaralar belli oldu.
Şüpheli durumda neler yapılmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın