Avusturya'dan Telefonunuza Bu Numaradan Arama Gelirse Hemen Engelleyin

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 18:24

Profesyonel dolandırıcılık şebekesi, kişisel verileri hedef alarak banka ve büyük şirketler adına telefon hatlarına sızıyor. Avrupa genelinde binlerce kullanıcıyı arayan numaralar belirlendi.

Arayan numara Avusturya kodlu...

Avusturya kodu +43 ile başlayan numaralardan yürütülen yeni dolandırıcılık yöntemi, Avrupa genelinde binlerce kullanıcıyı hedef alıyor. Şahıslar kendilerini banka personeli olarak tanıtarak kimlik bilgisi ve dijital şifreleri ele geçirmeye çalışıyor.

Numaralar belli oldu.

Yetkililer, saldırıların kaynağı olarak +43 3723 6636228, +43 664 8570613 ve +43 3766 1315149 numaralarını paylaştı; bu numaralara kesinlikle cevap verilmemesi gerekiyor. Dolandırıcılar, kurumsal kimlik maskesiyle büyük şirketlerin adını kullanarak mağdurları ikna ediyor, veri güncelleme veya güvenlik teyidi bahanesiyle banka bilgilerine erişim talep ediyor. Aynı numaradan tekrar tekrar aramalar yaparak yanıt alma ihtimalini artırıyorlar.

Şüpheli durumda neler yapılmalı?

Güvenlik uzmanları, +43 koduyla başlayan bilinmeyen aramaların derhal sonlandırılmasını öneriyor. Şüpheli bir arama durumunda numara engellenmeli, spam bildirimi yapılmalı ve dijital şifreler kesinlikle paylaşılmamalı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
