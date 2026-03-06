Avusturya'dan Telefonunuza Bu Numaradan Arama Gelirse Hemen Engelleyin

Yetkililer, saldırıların kaynağı olarak +43 3723 6636228, +43 664 8570613 ve +43 3766 1315149 numaralarını paylaştı; bu numaralara kesinlikle cevap verilmemesi gerekiyor. Dolandırıcılar, kurumsal kimlik maskesiyle büyük şirketlerin adını kullanarak mağdurları ikna ediyor, veri güncelleme veya güvenlik teyidi bahanesiyle banka bilgilerine erişim talep ediyor. Aynı numaradan tekrar tekrar aramalar yaparak yanıt alma ihtimalini artırıyorlar.