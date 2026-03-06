onedio
Futbolda Devam Eden Bahis Soruşturmasında PFDK'ya Sevk Edilen İsimler Hakkında Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 17:27

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Mart 2026 tarihli ve 60 sayılı toplantısında önemli bir karar aldı. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında kendisine sevk edilen ve son 5 yıl içinde profesyonel liglerde görev yapmış bazı kulüp personellerine ilişkin değerlendirmelerini tamamladı.

Karar doğrultusunda; fizyoterapist, psikolojik  danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış kişilerle ilgili dosyalar incelenerek hükme bağlandı.

Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'den de isimler yer alıyordu.

Listede Yener İnce de var.

Futbolda bir süredir sürdürülen operasyonlarda birçok kişi için hapis cezası alırken futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin ardından sıra kulüp personellerine gelmişti. Fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış kişilerle ilgili yürüten soruşturmalarda da kararlar çıkmaya başladı. 

PFDK'nın hak mahrumiyeti verdiği isimler arasında Galatasaray kulüp doktoru Yener ince de var.

Yener İnce'nin cezası açıklandı.

PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fenerbahçe tercümanı da ceza alan isimler arasında.

Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

