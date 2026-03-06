Futbolda Devam Eden Bahis Soruşturmasında PFDK'ya Sevk Edilen İsimler Hakkında Karar Açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Mart 2026 tarihli ve 60 sayılı toplantısında önemli bir karar aldı. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında kendisine sevk edilen ve son 5 yıl içinde profesyonel liglerde görev yapmış bazı kulüp personellerine ilişkin değerlendirmelerini tamamladı.

Karar doğrultusunda; fizyoterapist, psikolojik danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış kişilerle ilgili dosyalar incelenerek hükme bağlandı.

Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'den de isimler yer alıyordu.