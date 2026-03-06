Futbolda Devam Eden Bahis Soruşturmasında PFDK'ya Sevk Edilen İsimler Hakkında Karar Açıklandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Mart 2026 tarihli ve 60 sayılı toplantısında önemli bir karar aldı. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında kendisine sevk edilen ve son 5 yıl içinde profesyonel liglerde görev yapmış bazı kulüp personellerine ilişkin değerlendirmelerini tamamladı.
Karar doğrultusunda; fizyoterapist, psikolojik danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış kişilerle ilgili dosyalar incelenerek hükme bağlandı.
Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'den de isimler yer alıyordu.
Listede Yener İnce de var.
Yener İnce'nin cezası açıklandı.
Fenerbahçe tercümanı da ceza alan isimler arasında.
