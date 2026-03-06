Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Felipo Melo'dan İlginç Beşiktaş Açıklaması
Yarın Beşiktaş ve Galatasaray bir tarihi derbiye daha çıkıyor. Yüz yılı aşan rekabette iki takım da bu sezonki hedefleri doğrultusunda kritik bir maça çıkıyor. Sergen Yalçın ile son haftaların formda takımı Beşiktaş'ın evinde liderliği bırakmak istemeyen Galatasaray'ı ağırlayacağı maç şimdiden heyecanla bekleniyor.
Bu derbilerin önemli isimlerinden olan Melo da maç öncesi ilginç bir açıklamaya imza attı.
Felipe Melo'yu Galatasaraylılar halen unutamıyor.
"Beşiktaş'a duyduğum büyük saygı..."
