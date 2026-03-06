onedio
Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Felipo Melo'dan İlginç Beşiktaş Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 21:31

Yarın Beşiktaş ve Galatasaray bir tarihi derbiye daha çıkıyor. Yüz yılı aşan rekabette iki takım da bu sezonki hedefleri doğrultusunda kritik bir maça çıkıyor. Sergen Yalçın ile son haftaların formda takımı Beşiktaş'ın evinde liderliği bırakmak istemeyen Galatasaray'ı ağırlayacağı maç şimdiden heyecanla bekleniyor. 

Bu derbilerin önemli isimlerinden olan Melo da maç öncesi ilginç bir açıklamaya imza attı.

Felipe Melo'yu Galatasaraylılar halen unutamıyor.

Özellikle derbilerdeki performansıyla akıllara kazınan Melo rakipler için tartışmalı bir figür olurken Galatasaraylılar için bir ikon haline geldi. Halen Galatasaray'ı yakından takip eden Melo zaman zaman paylaşımlarıyla rakiplerini de kızdırıyor. Bugünkü açıklaması ise hayli ilginçti.

"Beşiktaş'a duyduğum büyük saygı..."

Felipe Melo yaptığı açıklamada 'Futbol kariyerim boyunca en fazla gol attığım rakip Beşiktaş oldu. Bunun en önemli nedeni, Beşiktaş’a duyduğum büyük saygıydı. Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum. Galatasaray taraftarına ilk görüşte aşık oldum ve bu sevgi asla bitmeyecek. Ancak Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçlarda da kendimi her zaman özel hissettim. Bu rekabetin tarihinde yer aldığım için çok mutlu oldum. Futbolcu kardeşlerime yarının tadını çıkarmalarını diliyorum. Elbette yarın kalbim sarı-kırmızı ile atacak ve umuyorum ki o özel atmosferden üç puanla ayrılacağız, En büyük Cimbom!' ifadelerine yer verdi.

