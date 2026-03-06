onedio
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden APP Plaka Açıklaması

Dilara Şimşek
06.03.2026 - 22:53

Aracında APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL ceza verileceği açıklandı. Cezayı duyan sürücüler plaka basım atölyelerinin yolunu tuttu. Sürücüler uzun kuyruklar oluştururken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklama yaptı. EGM’den yapılan açıklamada sosyal medyada APP plakalar ile yapılan pek çok paylaşımın yanlış anlaşılmalara yol açtığı belirtildi.

EGM, çıkan yanlış anlaşılmalar nedeniyle APP plaka açıklaması yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), APP plaka ile ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada  yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini vurgulayarak, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini belirtti.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde, plaka kullanımına ilişkin kuralların ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği dile getirildi.

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, bu fıkra hükmünün yeni getirilmiş bir düzenleme olmadığı, 2016 yılından bu yana uygulandığı ifade edildi.

EGM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, yaptırım uygulamak değil, trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaktır. Araç tescil plakaları, trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar, bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır.'

Ceza almak istemeyen sürücüler plaka basım atölyelerinde yoğunluk oluşturdu:

