Emniyet Genel Müdürlüğü'nden APP Plaka Açıklaması
Aracında APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL ceza verileceği açıklandı. Cezayı duyan sürücüler plaka basım atölyelerinin yolunu tuttu. Sürücüler uzun kuyruklar oluştururken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklama yaptı. EGM’den yapılan açıklamada sosyal medyada APP plakalar ile yapılan pek çok paylaşımın yanlış anlaşılmalara yol açtığı belirtildi.
EGM, çıkan yanlış anlaşılmalar nedeniyle APP plaka açıklaması yayımladı.
EGM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Ceza almak istemeyen sürücüler plaka basım atölyelerinde yoğunluk oluşturdu:
