Emniyet Genel Müdürlüğü'nden APP Plaka Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), APP plaka ile ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini vurgulayarak, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini belirtti.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde, plaka kullanımına ilişkin kuralların ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği dile getirildi.

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, bu fıkra hükmünün yeni getirilmiş bir düzenleme olmadığı, 2016 yılından bu yana uygulandığı ifade edildi.