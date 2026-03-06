APP Plaka Nedir? APP Plaka Cezası Ne Kadar?

‘APP’ (Avrupa Press Plaka) larak bilinen standart dışı plakalara ceza geldi. Bu tür plakaları kullanan sürücülere verilecek para cezası ve yaptırımlar ağırlaştırıldı. Bu plakalar standart plakalara göre daha kalın, daha belirgin ve genellikle daha estetik duran yazı karakterlerinin kullanıldığı bir plaka türüdür.

APP plakalar, standart yazı karakterinin dışında olduğu için ‘ağır kusur’ olarak kabul edilebilir.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, plakanın okunurluğunu değiştirecek veya standart dışı karakterler içerecek şekilde düzenlenmesi yasaktır.

APP plaka cezası ne kadar?

APP plaka kullananlara verilecek ceza 140 bin TL olarak açıklandı. Bu plakayı kullanan sürücünün belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

Eğer sürücü yıl içinde aynı ihlali iki kez tekrarladıysa para cezası 280 bin liraya yükseltilecek. Sürücü belgesine el konulma süresi ise 60 güne çıkarılacak.

Standart dışı plaka kullanımı Türk Ceza Kanunu uyarınca 'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında değerlendirilecek. Trafikten menedilen araçlar, cezai süreleri dolsa bile plakaları yasal standartlara uygun hale getirilmeden sahiplerine geri verilmeyecek.