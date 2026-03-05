Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişi ile birlikte ev ve iş hayatın arasındaki dengenin altüst olacağı bir döneme giriyorsun. Aile içindeki bir durum ya da evle ilgili bir konu, iş hayatındaki planlarını beklenmedik bir şekilde etkileyebilir. Cuma günü vereceğin bir karar, yaşam alanında kalıcı bir değişikliği tetikleyebilir, bu değişiklik ise yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Venüs'ün enerjisi bugün, evindeki huzur ve konforun, iş performansını ne derece etkilediğini daha net bir şekilde görmeni sağlayacak. Venüs'ün bu geçişi, daha cesur ve iddialı yaşam planları yapman için seni teşvik ediyor. Evden çalışmayı düşünebilir, yeni bir eve taşınmayı planlayabilir ya da ofis ortamında bir değişikliği gündeme getirebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise aile ve güven temaları daha fazla ön plana çıkıyor. Sevgilinle gelecek planları üzerine daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Eğer bekarsan, geçmişten biriyle yeniden iletişim kurabilir ya da eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu durum, duygusal hayatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…