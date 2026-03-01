Sevgili Oğlak, bu hafta 3 Mart'ta meydana gelecek olan Ay tutulması güçlü bir enerji ile hayatına giriyor. İletişim ve yakın çevre ilişkilerini temiz bir sayfaya taşıyor. Tabii bu da kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Bu hafta hedeflerini gerçekleştirmek için sözlerinin gücünü kullanman ve hayatına olumsuz etkisi olan kişilerden uzaklaşıp doğru kişilerle anlaşma imzalaman gerekiyor. Azmin ve başarı hırsın sayesinde, her şeyi yoluna sokacağına eminiz!

Hafta ortasında ise Güneş ve Jüpiter'in sunduğu destek ile finansal ve ticari konularda büyük bir genişlemenin söz konusu olacağını söylemeliyiz. Bu hafta kariyerinin rotasını tamamen değiştirebilecek olan disiplinli ve profesyonel duruşun, seni otorite figür haline getiriyor!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın derin etkisi altında Venüs ve Satürn'ün burcundaki ciddi kavuşumu, ilişkilerinde gerçek bir olgunluk sınavını başlatıyor. Eğer bir birlikteliğin varsa, bu hafta ilişkinin adını koymak veya geleceğe dair çok sağlam bir sözleşme yapmak için mükemmel bir zaman. Tabii bu ciddiyetten uzak bir macera ise ilişkinin sonu da gelebilir. Duygularını ciddiye almayanlara kapını tamamen kapatmanın ve gerçek aşk için yer açmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...