onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta 3 Mart'ta meydana gelecek olan Ay tutulması güçlü bir enerji ile hayatına giriyor. İletişim ve yakın çevre ilişkilerini temiz bir sayfaya taşıyor. Tabii bu da kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Bu hafta hedeflerini gerçekleştirmek için sözlerinin gücünü kullanman ve hayatına olumsuz etkisi olan kişilerden uzaklaşıp doğru kişilerle anlaşma imzalaman gerekiyor. Azmin ve başarı hırsın sayesinde, her şeyi yoluna sokacağına eminiz! 

Hafta ortasında ise Güneş ve Jüpiter'in sunduğu destek ile finansal ve ticari konularda büyük bir genişlemenin söz konusu olacağını söylemeliyiz. Bu hafta kariyerinin rotasını tamamen değiştirebilecek olan disiplinli ve profesyonel duruşun, seni otorite figür haline getiriyor! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın derin etkisi altında Venüs ve Satürn'ün burcundaki ciddi kavuşumu, ilişkilerinde gerçek bir olgunluk sınavını başlatıyor. Eğer bir birlikteliğin varsa, bu hafta ilişkinin adını koymak veya geleceğe dair çok sağlam bir sözleşme yapmak için mükemmel bir zaman. Tabii bu ciddiyetten uzak bir macera ise ilişkinin sonu da gelebilir. Duygularını ciddiye almayanlara kapını tamamen kapatmanın ve gerçek aşk için yer açmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın