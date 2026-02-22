onedio
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın sonunda seni bir sürpriz bekliyor. Gökyüzünde bir buluşma var, Merkür ile Venüs bir araya geliyor. Bu kavuşum, duygusal bir konuşmayı kolaylaştırıyor. Belki de bir süredir seninle mesafeli duran biri, bu hafta sonu daha sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu durum, ilişkindeki buzları eritebilir ve aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirebilir.

Şimdi, duygularının ve aşkının eskisi gibi derinleşme şansı var. Bu fırsatı iyi değerlendir, çünkü kapıda ya ayrılık var ya aşk. Bu hafta sonu, duygusal bir rüzgar estirecek ve belki de tüm dengeleri değiştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

