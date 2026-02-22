Sevgili Oğlak, bu haftanın sonunda seni bir sürpriz bekliyor. Gökyüzünde bir buluşma var, Merkür ile Venüs bir araya geliyor. Bu kavuşum, duygusal bir konuşmayı kolaylaştırıyor. Belki de bir süredir seninle mesafeli duran biri, bu hafta sonu daha sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu durum, ilişkindeki buzları eritebilir ve aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirebilir.

Şimdi, duygularının ve aşkının eskisi gibi derinleşme şansı var. Bu fırsatı iyi değerlendir, çünkü kapıda ya ayrılık var ya aşk. Bu hafta sonu, duygusal bir rüzgar estirecek ve belki de tüm dengeleri değiştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…