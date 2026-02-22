Sevgili Oğlak, bu hafta ortasında Merkür'ün durağanlaşması hayatına biraz hareket getirecek. Bu durum, kaslarında geçici bir sertliğe neden olabilir ve uzun süreler boyunca hareketsiz kalman ile daha da belirginleşebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Gün boyunca, belirli aralıklarla biraz hareket etmek, bu sertliği hafifletebilir. Belki biraz yoga, belki de hafif bir yürüyüş... Hatta belki de sadece birkaç dakikalık bir dans molası! Ayrıca, bu dönemde küçük ağrıları görmezden gelmemen önemli. Belki de vücudun sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…