23 Şubat - 1 Mart Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta ortasında Merkür'ün durağanlaşması hayatına biraz hareket getirecek. Bu durum, kaslarında geçici bir sertliğe neden olabilir ve uzun süreler boyunca hareketsiz kalman ile daha da belirginleşebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Gün boyunca, belirli aralıklarla biraz hareket etmek, bu sertliği hafifletebilir. Belki biraz yoga, belki de hafif bir yürüyüş... Hatta belki de sadece birkaç dakikalık bir dans molası! Ayrıca, bu dönemde küçük ağrıları görmezden gelmemen önemli. Belki de vücudun sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

