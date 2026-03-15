16 Mart - 22 Mart Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Mart - 22 Mart haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 16 Mart - 22 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta yeni başlangıçların kapısı sonuna kadar açık. İletişim ağını, bir virtüözün enstrümanını çalar gibi ustaca yöneteceğin bu dönemde, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurma fırsatı bulacaksın. Zekanın parlak ışığı, ticari alanda adeta bir far gibi yolunu aydınlatacak ve ikna kabiliyetin, karşındakini etkileyerek, sana yeni kapılar açacak.

Kısa seyahatler veya eğitimler, kariyerinde yeni ufuklar açabilir. Bilgiyi doğru bir şekilde analiz etmek ve bu analizi muhatabına net, anlaşılır bir dille aktarmak, senin en büyük silahın olacak. 

Haftanın önemli etkilerinden biri olan Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ise kariyer yolculuğunda yeni bir döneme işaret ediyor. Gelecek planlarınla bire bir örtüşen bir sözleşme veya teklif, önüne çıkabilir. Bu anlık gelişme, aslında uzun süreli bir emeğin meyvesi olacak ve seni hedefine taşıyacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
