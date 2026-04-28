article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Tanışma Uygulamalarında "Ne Umdum, Ne Buldum?" Dedirten Hayal Kırıklıkları

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 09:01

Modern çağda aşkı ararken parmaklarımıza kramplar girse de, karşımıza çıkan manzara her zaman beklediğimiz o büyüleyici romantizm olmayabiliyor. İşte sağa kaydırırken bir kez daha düşünmenize neden olacak, dijital flört dünyasının o meşhur hayal kırıklıkları.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraf ile gerçeklik arasındaki uçurum...

Listemizin bir numarasında, 'Bu o mu?' dedirten o meşhur an var. Profilde 2024 model görünen kişinin buluşmaya 2014 yılındaki haliyle gelmesi, dijital dünyanın en büyük illüzyonlarından biri. Işık oyunları, 50 farklı filtre ve sadece belirli bir açıdan çekilen kareler derken, masada oturan kişinin kimliğini doğrulamak için adeta bir dedektif titizliği gerekebiliyor.

Sürekli en başa sarmak.

Eşleşme sağlandığında o büyük heyecanla telefona sarılırsınız ama karşı taraftan gelen tek hamle 'Naber?' olur. Üç gün sonra yine 'Naber?', haftaya yine 'Naber?'. Sohbetin derinleşmesi beklenirken, kendinizi bir müşteri hizmetleri botuyla yazışıyor gibi hissedebilirsiniz.

"Kendinden bahset" kısmını abartmayı sevenler...

Profilinde kuantum fiziğinden, klasik müzikten ve dünya turundan bahseden o entelektüel karakterin gerçekte sadece dizi izleyip çekirdek çitlediğini anlamanız çok sürmez. O havalı 'bio' kısmının aslında sadece bir kopyala-yapıştır ürünü olduğunu fark ettiğiniz an, hayalleriniz bir balon gibi söner.

Tek başına fotoğraf koymaya alerjisi olanlar...

Profiline bir girersiniz, her fotoğrafta en az beş kişi var. 'Hangisi sensin?' diye sormaktan yorulursunuz. Genelde en beğendiğiniz kişinin o olmadığı, buluşma anında acı bir tecrübeyle sabitlenir.

Tanışma evresinde sorgu odasında gibi hissetmek.

Bazı eşleşmeler ise size kendinizi flörtte değil de, emniyette ifade veriyormuş gibi hissettirir. 'Nerede yaşıyorsun?', 'Kardeşin var mı?', 'En son ne zaman ayrıldın?' gibi üst üste gelen sorular, romantizmi daha başlamadan bitiren birer soğuk duş etkisidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mesajlaşırken iyi, güzel... Peki sesi?

Yazışırken her şey yolundadır, ta ki o ilk sesli mesaj gelene kadar. Profil fotoğrafıyla, gelen ses eşleşmez. Bir hayal kırıklığı da buradan sar...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın