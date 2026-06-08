Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
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Sosyal medyanın eğlence merkezi X (eski adıyla Twitter), bu hafta da televizyon ekranlarını radarına alarak kahkaha dozunu zirveye çıkardı. Dizilerin absürt sahnelerinden yarışma programlarındaki garip anlara kadar gözden kaçan her ayrıntı, kullanıcıların esprili yorumlarıyla birer viral malzemeye dönüştü. Ekrandaki her kareyi ince ince işleyerek mizah üreten X kullanıcılarının, bu hafta hepimizi kırıp geçiren en popüler tespitlerine gelin birlikte bakalım!
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Bu bile yakışmış 🥹
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Biz kaç yaşındayız ya?
İşte Benim Stilim fanları burada mı?
Benziyor da zaten...
Yazı seviyoruz ama evde değil tatilde ☹️
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Biraz da genel kültür arkadaşlar!
Aaa aynısı!
Biz bazı evrenlerden çıkamıyoruz ya...
Adil sırrı en başta öğrenseydi neler olurdu düşünemiyorum.
Daha gelinlikler gelecek bekleyin.
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Kardeşi kardeşe kırdırdılar.
Bu doğru 😅
Ah be güzel abim.
Maşallah hünkarım...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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