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Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 15:32
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Sosyal medyanın eğlence merkezi X (eski adıyla Twitter), bu hafta da televizyon ekranlarını radarına alarak kahkaha dozunu zirveye çıkardı. Dizilerin absürt sahnelerinden yarışma programlarındaki garip anlara kadar gözden kaçan her ayrıntı, kullanıcıların esprili yorumlarıyla birer viral malzemeye dönüştü. Ekrandaki her kareyi ince ince işleyerek mizah üreten X kullanıcılarının, bu hafta hepimizi kırıp geçiren en popüler tespitlerine gelin birlikte bakalım!

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Bu bile yakışmış 🥹

Bu bile yakışmış 🥹
twitter.com

Biz kaç yaşındayız ya?

Biz kaç yaşındayız ya?
twitter.com

İşte Benim Stilim fanları burada mı?

İşte Benim Stilim fanları burada mı?
twitter.com

Benziyor da zaten...

Benziyor da zaten...
twitter.com

Yazı seviyoruz ama evde değil tatilde ☹️

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Biraz da genel kültür arkadaşlar!

Biraz da genel kültür arkadaşlar!
twitter.com

Aaa aynısı!

Aaa aynısı!
twitter.com

Biz bazı evrenlerden çıkamıyoruz ya...

Biz bazı evrenlerden çıkamıyoruz ya...
twitter.com

Adil sırrı en başta öğrenseydi neler olurdu düşünemiyorum.

Adil sırrı en başta öğrenseydi neler olurdu düşünemiyorum.
twitter.com

Daha gelinlikler gelecek bekleyin.

Daha gelinlikler gelecek bekleyin.
twitter.com
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Kardeşi kardeşe kırdırdılar.

Kardeşi kardeşe kırdırdılar.
twitter.com

Bu doğru 😅

Bu doğru 😅
twitter.com

Ah be güzel abim.

Ah be güzel abim.
twitter.com

Maşallah hünkarım...

Maşallah hünkarım...
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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