Başrol Krizi Yaşanmıştı: TRT 1 Dizisi Final Yapıyor!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya ile başladığı sezonda başrol değişikliğine gitmişti. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncu diziden çıkarılmıştı. Kadroda büyük değişikliğe giden dizi reytinglerini bir türlü yükseltemeyince final kararı aldı. Cennetin Çocukları, 8 Haziran Pazartesi günü final yapıyor.
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TRT 1 ekranlarında sezona başlayan ve Uzak Şehir'in tek rakibi olarak kalan Cennetin Çocukları final yapıyor.
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Cennetin Çocukları final bölümü 8 Haziran Pazartesi (bugün) ekrana gelecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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