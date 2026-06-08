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Başrol Krizi Yaşanmıştı: TRT 1 Dizisi Final Yapıyor!

Başrol Krizi Yaşanmıştı: TRT 1 Dizisi Final Yapıyor!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 11:28
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya ile başladığı sezonda başrol değişikliğine gitmişti. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncu diziden çıkarılmıştı. Kadroda büyük değişikliğe giden dizi reytinglerini bir türlü yükseltemeyince final kararı aldı. Cennetin Çocukları, 8 Haziran Pazartesi günü final yapıyor.

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TRT 1 ekranlarında sezona başlayan ve Uzak Şehir'in tek rakibi olarak kalan Cennetin Çocukları final yapıyor.

TRT 1 ekranlarında sezona başlayan ve Uzak Şehir'in tek rakibi olarak kalan Cennetin Çocukları final yapıyor.

İsmail Hacıoğlu'nun Özgü Kaya ile başrollerini paylaştığı dizide başrol krizi yaşanmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi birkaç hafta ara vermiş, Hacıoğlu diziden çıkarılmış ve başroller ile hikayede değişiklik yapılmıştı. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral dizinin yeni başrolleri olsa da beklenen reytinglere bir türlü ulaşılamadı. Uzak Şehir zirveyi bırakmadı ve Cennetin Çocukları için final kararı alındı.

Cennetin Çocukları final bölümü 8 Haziran Pazartesi (bugün) ekrana gelecek.

Cennetin Çocukları final bölümü 8 Haziran Pazartesi (bugün) ekrana gelecek.

Dünya Kupası öncesi diziler birer birer ekrana veda etti ya da ara verdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Dünya Kupası öncesi TRT'nin sevilen dizileri de sırayla sezon finallerini ya da finallerini yayınlıyor. Cennetin Çocukları ise 8 Haziran'da ekrana veda ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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