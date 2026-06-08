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Survivor'dan Elenen Beyza Gemici, "Söylemem Yasaktı" Diyerek Adayla İlgili İtirafta Bulundu

Survivor'dan Elenen Beyza Gemici, "Söylemem Yasaktı" Diyerek Adayla İlgili İtirafta Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 09:37
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Survivor 2026’da yaşadığı süreçle sık sık gündeme gelen Beyza Gemici, yarışmadan ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Gemici, ada hayatında yaşadıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışma boyunca hem performansı hem de hakkında çıkan haberlerle konuşulan isimlerden biri olan Beyza Gemici, bu kez adada ilaç kullandığını itiraf etmesiyle adından söz ettirdi.

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Survivor 2026 sezonunda adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer alan Beyza Gemici, özellikle son dönemde farklı konularla gündeme gelmişti.

Survivor 2026 sezonunda adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer alan Beyza Gemici, özellikle son dönemde farklı konularla gündeme gelmişti.

Yarışma sırasında yaşadığı tartışmalar, takım içindeki ilişkileri ve performansı sık sık konuşulmuştu. Bunun yanı sıra Sercan ile ilgili ortaya atılan aşk iddiaları da uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. Beyza Gemici, yarışmadan ayrıldıktan sonra katıldığı programlarda bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.

Son olarak Survivor Panorama programına katılan Gemici, yarışma döneminde yaşadığı bazı zorluklardan söz etti. Yarışmanın fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da yorucu bir süreç olduğunu belirten yarışmacı, bu dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle ada şartlarının kendisini zaman zaman zorladığını anlatan Gemici, daha önce paylaşmadığı bir bilgiyi de ilk kez açıkladı.

Program sırasında yaptığı açıklamada, yarışma sürecinde antidepresan kullandığını söyledi. Beyza Gemici, bu konuyu yarışma devam ederken dile getiremediğini ancak artık rahatlıkla konuşabildiğini ifade etti. Programda kullandığı “Orada söylemem yasaktı ama burada değildir. 4 ay boyunca hayatımda ilk defa, dozu artarak her gün antidepresan kullandım.” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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