Survivor'dan Elenen Beyza Gemici, "Söylemem Yasaktı" Diyerek Adayla İlgili İtirafta Bulundu
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Survivor 2026’da yaşadığı süreçle sık sık gündeme gelen Beyza Gemici, yarışmadan ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Gemici, ada hayatında yaşadıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışma boyunca hem performansı hem de hakkında çıkan haberlerle konuşulan isimlerden biri olan Beyza Gemici, bu kez adada ilaç kullandığını itiraf etmesiyle adından söz ettirdi.
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Survivor 2026 sezonunda adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer alan Beyza Gemici, özellikle son dönemde farklı konularla gündeme gelmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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