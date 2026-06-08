Survivor'dan Elenen Beyza Gemici, "Söylemem Yasaktı" Diyerek Adayla İlgili İtirafta Bulundu

Yarışma sırasında yaşadığı tartışmalar, takım içindeki ilişkileri ve performansı sık sık konuşulmuştu. Bunun yanı sıra Sercan ile ilgili ortaya atılan aşk iddiaları da uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. Beyza Gemici, yarışmadan ayrıldıktan sonra katıldığı programlarda bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.

Son olarak Survivor Panorama programına katılan Gemici, yarışma döneminde yaşadığı bazı zorluklardan söz etti. Yarışmanın fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da yorucu bir süreç olduğunu belirten yarışmacı, bu dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle ada şartlarının kendisini zaman zaman zorladığını anlatan Gemici, daha önce paylaşmadığı bir bilgiyi de ilk kez açıkladı.

Program sırasında yaptığı açıklamada, yarışma sürecinde antidepresan kullandığını söyledi. Beyza Gemici, bu konuyu yarışma devam ederken dile getiremediğini ancak artık rahatlıkla konuşabildiğini ifade etti. Programda kullandığı “Orada söylemem yasaktı ama burada değildir. 4 ay boyunca hayatımda ilk defa, dozu artarak her gün antidepresan kullandım.” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.