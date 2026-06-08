Taşacak Bu Deniz'in Sezon Finalinin Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Olacak mı?
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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan en güçlü yapım Taşacak Bu Deniz oldu. Sezon boyunca Uzak Şehir'le zirvede yer almayı başaran Taşacak Bu Deniz, sezonun en çok izlenen dizisi oldu. 5 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finaliyle hem yüksek reytinglerle sezonu tamamlamayı başardı hem de merak unsurunu üst seviyede tuttu. Taşacak Bu Deniz'den kim ayrıldı sorusu izleyicinin en çok sorduğu soru oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı yapımı olmayı başardı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine sorulan 'Dizide ayrılık var mı?' sorusuna yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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