Taşacak Bu Deniz'in Sezon Finalinin Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Olacak mı?

2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan en güçlü yapım Taşacak Bu Deniz oldu. Sezon boyunca Uzak Şehir'le zirvede yer almayı başaran Taşacak Bu Deniz, sezonun en çok izlenen dizisi oldu. 5 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finaliyle hem yüksek reytinglerle sezonu tamamlamayı başardı hem de merak unsurunu üst seviyede tuttu. Taşacak Bu Deniz'den kim ayrıldı sorusu izleyicinin en çok sorduğu soru oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş