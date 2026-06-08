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Taşacak Bu Deniz'in Sezon Finalinin Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Olacak mı?

Taşacak Bu Deniz'in Sezon Finalinin Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Olacak mı?

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 08:44
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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan en güçlü yapım Taşacak Bu Deniz oldu. Sezon boyunca Uzak Şehir'le zirvede yer almayı başaran Taşacak Bu Deniz, sezonun en çok izlenen dizisi oldu. 5 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finaliyle hem yüksek reytinglerle sezonu tamamlamayı başardı hem de merak unsurunu üst seviyede tuttu. Taşacak Bu Deniz'den kim ayrıldı sorusu izleyicinin en çok sorduğu soru oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı yapımı olmayı başardı.

2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı yapımı olmayı başardı.

10+ reytinglerle zirveden düşmeyen ve haftalık reytinglerde Uzak Şehir'le yarışını her daim sürdüren Taşacak Bu Deniz heyecanı yüksek bir bölümle sezon finali yaptı. Oruç'un vurulduğunu düşündüğümüz sahnenin ardından Fadime, Eleni ve Esme'nin hayatının tehlikede olduğunu gördük. Timur Volkov'un dizide kaldığı Taşacak Bu Deniz'de herhangi bir oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine sorulan 'Dizide ayrılık var mı?' sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine sorulan 'Dizide ayrılık var mı?' sorusuna yanıt verdi.
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Taşacak Bu Deniz dizisinde henüz herhangi bir ayrılık söz konusu değil. Gelecek sezon diziye dahil olması beklenen ve hakkında pek çok iddia ortaya atılan Fatih Furtuna karakteri ile ilgili de durum netleşmedi. Fatih Furtuna'yı oynayacak oyuncu, gelecek sezon öncesi belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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