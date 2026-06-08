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Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Çekim Tarihi Netleşti

Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Çekim Tarihi Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 10:10
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Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Aşk Tesadüfleri Sever serisi yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, ardından gelen devam filmiyle hikâyesini sürdüren seri şimdi üçüncü film için gün sayıyor. Bir süredir hazırlıkları devam eden projeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yapım ekibi çekim süreci için çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosu ve hikâyeye dair detaylar da netleşiyor. Serinin yeni filminde farklı bir aşk hikâyesi izleyiciyle buluşacak. Filmin çekim takviminin belli olmasıyla birlikte projeye olan ilgi de arttı. Aşk Tesadüfleri Sever 3, önümüzdeki haftalarda sete çıkacak yapımlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, serinin önceki yapımlarıyla bağ kuran bir hikâye anlatacak.

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, serinin önceki yapımlarıyla bağ kuran bir hikâye anlatacak.

Son gelen bilgilere göre filmin çekimleri 7 Temmuz’da başlayacak. Çekimlerin ilk bölümü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ardından ekip Ankara’ya geçecek ve filmin çekim süreci burada devam edecek. Yapımın çekimlerinin 7 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

Filmin başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yer alıyor.

Filmin başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yer alıyor.

Devrim Özkan filmde Mavi karakterine hayat verecek. Reklamcılık alanında çalışan Mavi’nin yolu, özel bir etkinlik sırasında Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Özgür karakteriyle kesişecek. Hikâyenin merkezinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bir fotoğraf sergisi bulunuyor. Bu etkinlik sayesinde iki karakterin yolları beklenmedik şekilde birleşecek.

Senaryonun duygusal yönünün öne çıktığı filmde Özgür karakterinin geçmişi hikâyenin önemli parçalarından biri olacak. Sevdiği kadının kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür ile Mavi’nin karşılaşmasının ardından gelişen olaylar filmin ana eksenini oluşturacak. Yapım ekibi, hikâyeyi duygusal bir anlatımla beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Filmde yalnızca Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yer almıyor. Kadroda Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da bulunuyor. Belçim Bilgin’in özellikle geçmişe dönüş ve rüya sahnelerinde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Böylece serinin önceki filmleriyle bağ kuran detaylar da hikâyede yer alacak. Oyuncuların geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provası öncesinde bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan gazeteci Ayşe Arman da filmde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapım ekibi çekim hazırlıklarını sürdürürken filmin vizyon tarihi de belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün 20 Kasım tarihinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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