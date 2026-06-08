Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Çekim Tarihi Netleşti
Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Aşk Tesadüfleri Sever serisi yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, ardından gelen devam filmiyle hikâyesini sürdüren seri şimdi üçüncü film için gün sayıyor. Bir süredir hazırlıkları devam eden projeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yapım ekibi çekim süreci için çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosu ve hikâyeye dair detaylar da netleşiyor. Serinin yeni filminde farklı bir aşk hikâyesi izleyiciyle buluşacak. Filmin çekim takviminin belli olmasıyla birlikte projeye olan ilgi de arttı. Aşk Tesadüfleri Sever 3, önümüzdeki haftalarda sete çıkacak yapımlar arasında yer alıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, serinin önceki yapımlarıyla bağ kuran bir hikâye anlatacak.
Filmin başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yer alıyor.
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