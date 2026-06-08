Aşk Tesadüfleri Sever 3 İçin Geri Sayım Başladı: Çekim Tarihi Netleşti

Devrim Özkan filmde Mavi karakterine hayat verecek. Reklamcılık alanında çalışan Mavi’nin yolu, özel bir etkinlik sırasında Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Özgür karakteriyle kesişecek. Hikâyenin merkezinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bir fotoğraf sergisi bulunuyor. Bu etkinlik sayesinde iki karakterin yolları beklenmedik şekilde birleşecek.

Senaryonun duygusal yönünün öne çıktığı filmde Özgür karakterinin geçmişi hikâyenin önemli parçalarından biri olacak. Sevdiği kadının kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür ile Mavi’nin karşılaşmasının ardından gelişen olaylar filmin ana eksenini oluşturacak. Yapım ekibi, hikâyeyi duygusal bir anlatımla beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Filmde yalnızca Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yer almıyor. Kadroda Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da bulunuyor. Belçim Bilgin’in özellikle geçmişe dönüş ve rüya sahnelerinde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Böylece serinin önceki filmleriyle bağ kuran detaylar da hikâyede yer alacak. Oyuncuların geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provası öncesinde bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan gazeteci Ayşe Arman da filmde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapım ekibi çekim hazırlıklarını sürdürürken filmin vizyon tarihi de belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün 20 Kasım tarihinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.