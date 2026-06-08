Yaz Dizisi 2. Bölümüyle TRT Dizisini Reyting Tahtından Etti

Henüz 5 yaşındayken ailesini kaybeden ve devlet yurtlarında büyüyen, 17 yaşındaki gözü kara bir delikanlı olan Aras, hayatta kalan tek bağı olan kayıp kardeşini bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü arayışın sonunda Bodrum'a geliyor. Şehrin en güçlü ve nüfuzlu ailesi olan Akkayalar ile yolu kesişen Aras, kardeşinin izini sürerken bir yandan Akkaya ailesinin tehlikeli oğlu Teoman ile sert bir düşmanlığın içine çekilirken, bir yandan da ailenin kızı Leyla ile sınanacağı büyük bir aşka yelken açıyor. Kardeşinin Teoman olması ise dizinin en büyük sürprizlerinden biri olarak izleyenleri şaşırtıyor.