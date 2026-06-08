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Yaz Dizisi 2. Bölümüyle TRT Dizisini Reyting Tahtından Etti

Yaz Dizisi 2. Bölümüyle TRT Dizisini Reyting Tahtından Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.06.2026 - 12:05
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Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17 kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Yaz dizilerine duyulan özlemi gidermeyi amaçlayan Daha 17, ikinci bölümüyle iki kategoride birden zirvede yer aldı. Üstelik aynı akşam TRT 1'in uzun soluklu ve 7. sezonuna hazırlanan dizisi Teşkilat yayındaydı.

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Kanal D'nin 2026 yaz sezonunda ekrana getirdiği Daha 17, farklı hikayesiyle kısa sürede diziseverlerin ilgisini çekti.

Kanal D'nin 2026 yaz sezonunda ekrana getirdiği Daha 17, farklı hikayesiyle kısa sürede diziseverlerin ilgisini çekti.

Henüz 5 yaşındayken ailesini kaybeden ve devlet yurtlarında büyüyen, 17 yaşındaki gözü kara bir delikanlı olan Aras, hayatta kalan tek bağı olan kayıp kardeşini bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü arayışın sonunda Bodrum'a geliyor. Şehrin en güçlü ve nüfuzlu ailesi olan Akkayalar ile yolu kesişen Aras,  kardeşinin izini sürerken bir yandan Akkaya ailesinin tehlikeli oğlu Teoman ile sert bir düşmanlığın içine çekilirken, bir yandan da ailenin kızı Leyla ile sınanacağı büyük bir aşka yelken açıyor. Kardeşinin Teoman olması ise dizinin en büyük sürprizlerinden biri olarak izleyenleri şaşırtıyor.

Sırların ve intikam ateşinin yandığı Daha 17'de neler yaşanacağı merak edilirken dizi 2. bölümüyle zirveye yerleşti.

Sırların ve intikam ateşinin yandığı Daha 17'de neler yaşanacağı merak edilirken dizi 2. bölümüyle zirveye yerleşti.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon finalinin yayınlandığı günde, Daha 17 reyting zirvesini kaptı. Teşkilat'ın başrolü Rabia Soytürk'ün diziye veda ettiği bölüm yalnızca AB grubunda zirvede yer alabildi. Daha 17, total ve ABC1 reytinglerinde birinci oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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