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16 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 16 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.06.2026 - 15:14
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16 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yurdum Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

Yurdum Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

  • Saban Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL

  • Yurt Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

  • Dr. Oetker Aşure 222 g 66 TL

  • Sanitta Kuş Üzümü 75 g 59,50 TL

  • Sanitta Karanfil 25 g 32,50 TL

  • Sanitta Dolmalık Fıstık 25 g 74,50 TL

  • Destan Hindistan Cevizi 120 g 55 TL

  • Destan Kabuk Tarçın 50 g 34,50 TL

  • Tariş Lokmalık Kuru İncir 300 g 129 TL

  • Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 150 g 124 TL

  • Gürsoy Kıyılmış Fındık 180 g 159 TL

  • Perfect Delight Aşurelik Meyve Karışımı 300 g 89 TL

  • Desenli Aşure Kasesi 6’lı 69 TL

  • Kapaklı Aşure Kabı 6’lı 25 TL

  • Alüminyum Aşure Kasesi 10’lu 25 TL

  • Rem Siyah Zeytin 1000 g 149 TL

  • Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 g 37,50 TL

  • Tat Domates Salçası 1500 g 139 TL

  • Orkide Riviera Zeytinyağı 1 Litre 235 TL

  • Orkide Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 285 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

  • Sana Sütlüm Paket Margarin 250 g 45 TL

  • Kent Boringer Topping Sıvı Sos Çeşitleri 69 TL

Emin Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Emin Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

  • Aknaz Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

  • Namet Dana Döner 450 gr 339 TL

  • Hastavuk Piliç Döner 1000 gr 249 TL

  • Doyfarm Piliç Schnitzel 1000 gr 119 TL

  • Gedik Piliç Bonfile Parçaları 500 gr 119 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 209 TL

  • Peymera Krem Peynir 400 gr 99,50 TL

  • Polonez Hindi Füme 2x90 gr 69 TL

  • Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 89 TL

  • Torku %1 Yağlı Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Kebir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL

  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 199 TL

  • Sek Naneli Ayran 300 ml 14,50 TL

  • Eker Ayran 1 Litre 47,50 TL

  • Dost Kaymaklı Çömlek Yoğurdu 1000 gr 159 TL

  • Akdo Mango & Hindistan Cevizi 680 ml / 500 gr 175 TL

  • Cornetto Karadut & Çikolata 150 ml 60 TL

  • Danone %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 500 ml 49,50 TL

  • Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot+ 4x80 ml 99,50 TL

  • Danone Laktozsuz Süt 1 Litre 52,50 TL

  • Alpro Bademli İçecek 1 Litre 129 TL

  • Activia Mix&Go 3x183 gr 159 TL

  • Danone Yocrush Çilek Aromalı Yoğurt 150 gr 44,50 TL

  • Danone Süprix Stitch 90 gr 44,50 TL

Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL

Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL

  • Cipso Patates Cipsi 125 gr 44 TL

  • Patito Patates Cipsi 200 gr 55 TL

  • Züber Meyve Topu 80 gr 64,50 TL

  • Proteinocean Protein Bar 50 gr 59 TL

  • Bebeto Party Mix 400 gr 79 TL

  • Bebeto Şeftalili Yumuşak Şeker 150 gr 29 TL

  • Pez Toy Story Oyuncaklı Şeker 25,5 gr 119 TL

  • Eti Karam Gurme Antep Fıstıklı 36 gr 49 TL

  • Mehmet Reis Kurabiye Çeşitleri 225 gr 75 TL

  • Sweeto Mandalina & Portakal Aromalı Şeker 130 gr 27,50 TL

  • Haribo Mixbons 325 gr 79 TL

  • Bonomi Milföy Hamuru 300 gr 119 TL

  • Eti Burçak Kremalı Bisküvi 4x100 gr 69 TL

  • Fiskobirlik Ballı Fındık Kreması 250 gr 219 TL

  • Ore Liete Limon Krema Dolgulu Bisküvi 200 gr 79 TL

  • Ülker Albeni 72 gr 29 TL

  • Master Nut Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 69 TL

  • Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 216 gr 79 TL

  • Ülker Labneli Sandviç Kraker 3x60 gr 49 TL

  • Eti Gong Çilekli Yoğurt Kaplamalı Pirinç Patlağı 30 gr 21 TL

  • Escape Pop Pretz 50 gr 13,50 TL

  • Kinder Süt Dilimi 28 gr 18,50 TL

  • Bifa Keks Kek 175 gr 39 TL

  • Eti Paykek Mozaik 200 gr 49 TL

Jucy Vital Karadut Özü 250 ml 99 TL

Jucy Vital Karadut Özü 250 ml 99 TL

  • Jacobs Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL

  • Pepsi Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 45 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Portakallı 2,5 Litre 62,50 TL

  • Teatone Buzlu Çay Çeşitleri 1 Litre 25 TL

  • Avoya Aromalı Maden Suyu 4x250 ml 89 TL

  • Avşar Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 67,50 TL

  • Sırma Aromalı Maden Suyu 35 TL

  • Le Monatta Limonata Çeşitleri 1 Litre 52 TL

  • Pfanner Karışık Meyveli ve Havuçlu İçecek 2 Litre 195 TL

  • Dimes %100 Meyve Suyu 1 Litre 69,50 TL

  • Doğanay Şalgam Suyu 2 Litre 69,50 TL

  • Zen Gazlı İçecek Çeşitleri 330 ml 39 TL

  • Redbull Enerji İçeceği 250 ml 54 TL

  • Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 49,50 TL

  • Sek Soğuk Kahve Latte 285 ml 49,50 TL

  • Sek Karadut Aromalı Limonata 285 ml 29,50 TL

  • Herby Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL

  • Nescafe Soğuk Kahve Americano 250 ml 55 TL

  • Abdullah Efendi Aromalı Türk Kahvesi 100 g 42,50 TL

  • Nescafe Karışım Kahve Çeşitleri 10'lu 69,50 TL

  • Bobaco Yeşil Çaylı İçecek Çeşitleri 330 ml 57,50 TL

17 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

17 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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