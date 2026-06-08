Turistin Yeni Gözdesi Türk Rivierası Oldu: Diğer Ülkelerin Ünlü Rotalarına Güçlü Rakip

Geçmiş yıllarda daha ekonomik bir destinasyon olarak görülen Türkiye, artan lüks turizm talebiyle birlikte bu algıyı yukarı taşımayı başarıyor. Fiyatlardaki artışa rağmen marina ücretleri ve kıyı harcamaları dengelendiğinde, ülkenin Akdeniz genelinde hala güçlü bir fiyat-performans dengesi sunduğu görülüyor. Bodrum ve Göcek lüks turizmin merkezi konumunu korurken, Marmaris iki ülkeyi kapsayan rotalar sunuyor; Bozburun ve Kekova ise sakinlik arayanlara hitap ediyor. Nisan ayından kasım ayının ilk haftalarına kadar uzanan seyir dönemi, özellikle eylül ve ekim aylarındaki ideal deniz sıcaklığıyla Türk Rivierası’nı Akdeniz'in en güçlü alternatiflerinden biri yapıyor.