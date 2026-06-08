Yazı ve Kışı Birlikte Yaşayan Şehrimiz: Sahiller 35 Derece, Yaylalarda 10 Metre Kar
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, haziran ayıyla birlikte coğrafi konumunun sunduğu büyük bir tezatlığa sahne oluyor. Kent merkezinde kavurucu yaz sıcakları ve deniz yoğunluğu dikkat çekerken, yüksek rakımlı yaylalarda ise kıştan kalma görüntüler eşliğinde hummalı bir karla mücadele çalışması yürütülüyor. Sahil şeridinde termometrelerin hızla yükseldiği bu günlerde, sadece birkaç saat uzaklıktaki dağ yollarında kar kalınlığı yer yer 10 metreye kadar ulaşıyor.
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Sahil şeridinde artan sıcaklıklar yerli ve yabancı turistleri plajlara yönlendiriyor
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Yüksek rakımlı yayla yollarında ulaşımın sağlanması amacıyla kar küreme çalışmaları yürütülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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