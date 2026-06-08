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Yazı ve Kışı Birlikte Yaşayan Şehrimiz: Sahiller 35 Derece, Yaylalarda 10 Metre Kar

Yazı ve Kışı Birlikte Yaşayan Şehrimiz: Sahiller 35 Derece, Yaylalarda 10 Metre Kar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 14:02
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, haziran ayıyla birlikte coğrafi konumunun sunduğu büyük bir tezatlığa sahne oluyor. Kent merkezinde kavurucu yaz sıcakları ve deniz yoğunluğu dikkat çekerken, yüksek rakımlı yaylalarda ise kıştan kalma görüntüler eşliğinde hummalı bir karla mücadele çalışması yürütülüyor. Sahil şeridinde termometrelerin hızla yükseldiği bu günlerde, sadece birkaç saat uzaklıktaki dağ yollarında kar kalınlığı yer yer 10 metreye kadar ulaşıyor.

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Sahil şeridinde artan sıcaklıklar yerli ve yabancı turistleri plajlara yönlendiriyor

Sahil şeridinde artan sıcaklıklar yerli ve yabancı turistleri plajlara yönlendiriyor

Haziran ayının gelişiyle birlikte kent merkezinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde tırmanışa geçti. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının ise yüzde 70 olarak ölçüldüğü Antalya'da, hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı bu sıcak hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Plajlarda yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmazken, Akdeniz’in serin sularının keyfini en çok çocuklar çıkardı. Tatilcilerin bir kısmı kumsalda güneşlenip denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise ağaç gölgeleri ve şemsiye altlarında serinlemeyi seçti. Macera tutkunu turistler ise Konyaaltı varyantından yamaç paraşütüyle atlayış yaparak, kentin ve masmavi sahil şeridinin eşsiz manzarasını gökyüzünden seyretme fırsatı yakaladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının artarak etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Yüksek rakımlı yayla yollarında ulaşımın sağlanması amacıyla kar küreme çalışmaları yürütülüyor

Yüksek rakımlı yayla yollarında ulaşımın sağlanması amacıyla kar küreme çalışmaları yürütülüyor

Sahil şeridinde bu renkli yaz manzaraları kaydedilirken, Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 600 rakımlı Susambeli ve Karabul yaylalarında ise zorlu doğa şartları hüküm sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla aralıksız mesai yapıyor.

Haziran ayında olunmasına rağmen yer yer 8 ila 10 metreyi bulan dev kar kütleleri arasında ilerleyen iş makineleri, adeta kardan tüneller açarak ilerleyişini sürdürüyor. Zorlu kış şartlarında tamamen kapanan 70 kilometrelik yayla yolunun 60 kilometrelik bölümü, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar küreme mesaisi veren belediye ekipleri, kapalı kalan son 10 kilometrelik kısmı da bir haftalık titiz bir çalışmanın ardından tamamen trafiğe açmayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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