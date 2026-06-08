Yazı ve Kışı Birlikte Yaşayan Şehrimiz: Sahiller 35 Derece, Yaylalarda 10 Metre Kar

Haziran ayının gelişiyle birlikte kent merkezinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde tırmanışa geçti. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının ise yüzde 70 olarak ölçüldüğü Antalya'da, hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı bu sıcak hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Plajlarda yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmazken, Akdeniz’in serin sularının keyfini en çok çocuklar çıkardı. Tatilcilerin bir kısmı kumsalda güneşlenip denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise ağaç gölgeleri ve şemsiye altlarında serinlemeyi seçti. Macera tutkunu turistler ise Konyaaltı varyantından yamaç paraşütüyle atlayış yaparak, kentin ve masmavi sahil şeridinin eşsiz manzarasını gökyüzünden seyretme fırsatı yakaladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının artarak etkisini sürdüreceğini bildirdi.