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İstanbul'da Korkutan Kaza: Avrasya Tüneli'ni Sular Bastı!

İstanbul'da Korkutan Kaza: Avrasya Tüneli'ni Sular Bastı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 10:30
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İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük çapta aksamaya yol açtı. Avrupa istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına şiddetle çarptı.

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Kontrolden Çıkan Araç Yangın Söndürme Ünitesine Çarptı

Kontrolden Çıkan Araç Yangın Söndürme Ünitesine Çarptı

Çarpmanın etkisiyle tünel duvarında yer alan yangın söndürme sistemi ve itfaiye panosu ağır hasar aldı. Hasar gören ünitedeki musluğun patlamasıyla birlikte, tünel içerisine yüksek basınçlı su sızmaya başladı. Kısa sürede tünel zeminini kaplayan su birikintisi, sürücülerin ilerlemesini imkansız hale getirerek trafiği tamamen durdurdu.

İstanbul Valiliği Tüneldeki Suyun Deniz Suyu Olmadığını Açıkladı

İstanbul Valiliği Tüneldeki Suyun Deniz Suyu Olmadığını Açıkladı

Olayın ardından kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kazanın saat 08.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, tüneli basan suyun deniz suyu ile bir ilgisinin bulunmadığı, yangın sistemindeki arıza nedeniyle şebeke suyunun sızdığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca sorunun çözümü için çalışmaların süratle devam ettiği aktarıldı.

Tünel Trafiğe Kapatılırken Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi

Tünel Trafiğe Kapatılırken Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi

Ekiplerin kazaya ve su sızıntısına müdahalesi sürerken, Avrasya Tüneli araç geçişine geçici olarak kapatıldı. Bölgeye sevk edilen tahliye ve temizlik ekipleri, tünel içindeki suyu boşaltmak amacıyla yoğun bir mesaiye başladı. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına köprüler ve deniz yolu gibi alternatif rotaları tercih etmeleri hususunda uyarıda bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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