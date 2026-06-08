İstanbul'da Korkutan Kaza: Avrasya Tüneli'ni Sular Bastı!

Olayın ardından kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kazanın saat 08.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, tüneli basan suyun deniz suyu ile bir ilgisinin bulunmadığı, yangın sistemindeki arıza nedeniyle şebeke suyunun sızdığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca sorunun çözümü için çalışmaların süratle devam ettiği aktarıldı.