İstanbul'da Korkutan Kaza: Avrasya Tüneli'ni Sular Bastı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük çapta aksamaya yol açtı. Avrupa istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına şiddetle çarptı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrolden Çıkan Araç Yangın Söndürme Ünitesine Çarptı
İstanbul Valiliği Tüneldeki Suyun Deniz Suyu Olmadığını Açıkladı
Tünel Trafiğe Kapatılırken Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın