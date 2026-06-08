Emekli Olmayı Asla Kabul Etmeyen 97 Yaşındaki Çiftçi, Köpeğiyle Köy Hayatına Devam Ediyor

Doug Harrison’ın vizyonuyla Langwell İstasyonu’nda kurulan planör kulübü, bir dönem bölgedeki macera tutkunlarının ve paraşütçülerin uğrak noktası haline dönüştü. Harrison’ın çocukları, yerdeki görevlilerin sadece megafonla talimat verdiği o dönemi ve gökyüzünde geçen çocukluk anılarını büyük bir özlemle anıyor. Aile üyeleri, çiftlikteki hayvancılık faaliyetlerinin kendileri için her zaman birleştirici bir unsur olduğunu ve çocukluktan itibaren tüm süreçlerde aktif rol üstlendiklerini belirtiyor.