Emekli Olmayı Asla Kabul Etmeyen 97 Yaşındaki Çiftçi, Köpeğiyle Köy Hayatına Devam Ediyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avustralya’nın Broken Hill bölgesinin 55 kilometre güneyinde yer alan Langwell İstasyonu sakinlerinden 97 yaşındaki Doug Harrison, 80 yılı aşkın süredir sürdürdüğü yetiştiricilik mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayı reddediyor. Kendisine eşlik eden chihuahua cinsi köpeği ve mobilite skuterıyla çiftlik işlerini yürütmeye devam eden Harrison, sabahları erkenden kalkıp üretime katılmanın hayatının temel gayesi olduğunu ifade ediyor. İki oğlu ve gelinleriyle birlikte mülkte yaşamaya ve çalışmaya devam eden emektar üretici, doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bölge halkına örnek teşkil ediyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç yaşta adım atılan taşra hayatı zorlu iklim şartlarıyla sınanıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otel sohbetiyle başlayan havacılık serüveni ticari pilotluğa uzanıyor
Çiftlikte kurulan planör kulübü bölgenin etkinlik merkezi haline geliyor
Kuşaklar arası bilgi aktarımı çiftliğin geleceğine yön veriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın