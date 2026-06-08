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Emekli Olmayı Asla Kabul Etmeyen 97 Yaşındaki Çiftçi, Köpeğiyle Köy Hayatına Devam Ediyor

Emekli Olmayı Asla Kabul Etmeyen 97 Yaşındaki Çiftçi, Köpeğiyle Köy Hayatına Devam Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 11:52
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Avustralya’nın Broken Hill bölgesinin 55 kilometre güneyinde yer alan Langwell İstasyonu sakinlerinden 97 yaşındaki Doug Harrison, 80 yılı aşkın süredir sürdürdüğü yetiştiricilik mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayı reddediyor. Kendisine eşlik eden chihuahua cinsi köpeği ve mobilite skuterıyla çiftlik işlerini yürütmeye devam eden Harrison, sabahları erkenden kalkıp üretime katılmanın hayatının temel gayesi olduğunu ifade ediyor. İki oğlu ve gelinleriyle birlikte mülkte yaşamaya ve çalışmaya devam eden emektar üretici, doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bölge halkına örnek teşkil ediyor.

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Genç yaşta adım atılan taşra hayatı zorlu iklim şartlarıyla sınanıyor

Genç yaşta adım atılan taşra hayatı zorlu iklim şartlarıyla sınanıyor

Yatılı okul eğitimini 1946 yılında tamamlamasının ardından 17 yaşında babasının yanına dönen Harrison, mühendislik eğitimi alma hayali bulunmasına rağmen aile mesleği olan hayvancılığı seçti. 1952 yılında öğretmen Joy ile hayatını birleştiren ve üç çocuk büyüten Harrison, uzun meslek hayatı boyunca doğanın en sert yüzüyle de karşılaştı. Özellikle 1982 yılındaki şiddetli kuraklık esnasında yaşanan büyük bir toz fırtınası, Harrison’ın 800 koyununun telef olmasına ve taşra hayatının zorluklarını en acı şekilde tecrübe etmesine yol açtı.

Otel sohbetiyle başlayan havacılık serüveni ticari pilotluğa uzanıyor

Otel sohbetiyle başlayan havacılık serüveni ticari pilotluğa uzanıyor

Gençlik yıllarında uçurtma bile uçuramadığını belirten Harrison, 23 yaşında Broken Hill’deki bir otelde tanıştığı uçuş eğitmeninin ısrarıyla havacılığa ilk adımını attı. İlk başta ahşap ve bezden yapılma uçaklara güven duymasa da geri adım atmayan Harrison, zaman içinde ticari pilot lisansı almayı başardı. Bölgede uzun yıllar boyunca posta dağıtımı ve havadan hayvan sayımı gibi kritik görevleri üstlenen deneyimli yetiştirici, sadece pusulaya güvenerek uçtukları o dönemlerin ardından günümüz havacılığının araba sürmekten farksız hale geldiğini vurguluyor.

Çiftlikte kurulan planör kulübü bölgenin etkinlik merkezi haline geliyor

Çiftlikte kurulan planör kulübü bölgenin etkinlik merkezi haline geliyor

Doug Harrison’ın vizyonuyla Langwell İstasyonu’nda kurulan planör kulübü, bir dönem bölgedeki macera tutkunlarının ve paraşütçülerin uğrak noktası haline dönüştü. Harrison’ın çocukları, yerdeki görevlilerin sadece megafonla talimat verdiği o dönemi ve gökyüzünde geçen çocukluk anılarını büyük bir özlemle anıyor. Aile üyeleri, çiftlikteki hayvancılık faaliyetlerinin kendileri için her zaman birleştirici bir unsur olduğunu ve çocukluktan itibaren tüm süreçlerde aktif rol üstlendiklerini belirtiyor.

Kuşaklar arası bilgi aktarımı çiftliğin geleceğine yön veriyor

Kuşaklar arası bilgi aktarımı çiftliğin geleceğine yön veriyor

Günümüzde mülkün yönetimini üstlenen oğlu Mitch Harrison, babasının engin tecrübe ve bilgisinin kendileri için yeri doldurulamaz bir değer taşıdığını ifade ediyor. Diğer oğlu Chris’in uçak teknisyenliği dışındaki vakitlerde destek verdiği, gelinlerin ve torunların da üretim sürecine dahil olduğu çiftlikte işlerin temposu eskiye nazaran biraz azaldı. Yaz aylarında çalışmalarını klimalı araçların konforunda sürdüren 97 yaşındaki Doug Harrison, her sabah aynı motivasyonla uyanarak çit onarımı ve traktör kullanımı gibi günlük işlerde ailesine destek vermeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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