Rahmi Koç’un Anlattığı Fıkranın Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı
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95 yaşındaki Rahmi Koç’un anlattığı fıkra, ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Geçen günlerde İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında davetlileri gezdirirken Kürt kadınlarını aşağılaya bir fıkra anlatan Rahmi Koç’a soruşturma başlatılmıştı.
Türkiye günlerdir fıkra olayını konuşurken söz konusu fıkranın gerçek hikayesi ortaya çıktı.
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Fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç, Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu.
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Rahmi Koç'un anlattığı fıkranın gerçek hikayesi ortaya çıktı.
Rahmi Koç'un anlattığı fıkranın asıl hikayesi şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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