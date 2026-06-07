Instagram Hesabı Kapatılan Dilan Polat'ın Veda Mesajı Yazdığı Ortaya Çıktı
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın barışma tatili, yaşanan silahlı saldırıyla kabusa dönüştü. Engin Polat'ın kuzeni ve yakın koruması Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Polat ailesine çevrildi. Tepkilerin odağındaki Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatılırken, fenomen ismin hesabı kapanmadan önce bıraktığı iddia edilen veda mesajı da gündem oldu.
Buyurun, yaşananların perde arkasını beraber inceleyelim.
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Dilan Polat ve Engin Polat, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olarak sosyal medyada ayrı bir fenomen evreni oluşturdu.
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Polat ailesini yakından takip eden herkesin bileceği üzere Can Polat, yıllardır ailenin en yakınındaki isimlerden biriydi.
Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Dilan ve Engin Polat çiftine çevrildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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