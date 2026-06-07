article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Instagram Hesabı Kapatılan Dilan Polat'ın Veda Mesajı Yazdığı Ortaya Çıktı

Instagram Hesabı Kapatılan Dilan Polat'ın Veda Mesajı Yazdığı Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2026 - 17:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dilan Polat ve Engin Polat'ın barışma tatili, yaşanan silahlı saldırıyla kabusa dönüştü. Engin Polat'ın kuzeni ve yakın koruması Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Polat ailesine çevrildi. Tepkilerin odağındaki Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatılırken, fenomen ismin hesabı kapanmadan önce bıraktığı iddia edilen veda mesajı da gündem oldu.

Buyurun, yaşananların perde arkasını beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat ve Engin Polat, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olarak sosyal medyada ayrı bir fenomen evreni oluşturdu.

Dilan Polat ve Engin Polat, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olarak sosyal medyada ayrı bir fenomen evreni oluşturdu.

Güzellik merkezleriyle büyüyen iş ağları, lüks yaşam tarzları, sürpriz hediyeleri, milyonluk araçları ve neredeyse günün her anını paylaşmaları sayesinde kısa sürede milyonların radarına girdiler. Özellikle Dilan Polat'ın filtrelenmemiş gibi görünen günlük hayat paylaşımları, çocuklarıyla olan anları, aile içi sohbetleri ve zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu videoları onu sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline getirdi.

Ancak 2023 sonunda başlayan soruşturmalarla birlikte Polat ailesinin hayatı tamamen değişti. Kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usulsüzlükleri gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan davalarından biri haline gelen süreç boyunca çiftin her hareketi gündem olmaya devam etti. Cezaevi sürecinde aile üyelerinin açıklamaları, avukatların beyanları ve mahkeme kararları günlerce konuşuldu.

Tahliye kararlarının ardından ise ikili, sosyal medyaya kaldıkları yerden dönmeyi tercih etti. Bir dönem sessiz kalacakları düşünülse de özellikle Dilan Polat çok kısa sürede eski temposuna geri döndü. Cezaevine girmeden önce olduğu gibi gün içerisinde onlarca hikaye paylaşmaya başladı. Hayatını kısmen sadeleştirmiş görünse de 6 milyonu aşkın takipçisiyle günlük yaşamını paylaşmayı sürdürdü. Bir yandan çocuklarıyla geçirdiği vakitleri yayınlıyor, bir yandan işlerine geri dönüyor, bir yandan da yaşadığı psikolojik süreci anlatıyordu.

Son aylarda ise bu kez Engin Polat ile ilişkileri gündem olmuştu. Bir ayrılık kararı alıp yeniden bir araya gelen, zaman zaman boşanacakları iddialarıyla konuşulan çift, yaşadıkları gergin dönemin ardından yeniden barıştı. Aralarındaki buzları eriten Dilan ve Engin Polat aileleriyle birlikte tatile çıktı. Ancak o tatilde yaşananlar, Polat ailesinin bugüne kadar karşılaştığı tüm krizlerin önüne geçti ve her şeyin seyrini kökünden değiştirdi.

Polat ailesini yakından takip eden herkesin bileceği üzere Can Polat, yıllardır ailenin en yakınındaki isimlerden biriydi.

Polat ailesini yakından takip eden herkesin bileceği üzere Can Polat, yıllardır ailenin en yakınındaki isimlerden biriydi.

Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, aynı zamanda şoförlük ve yakın koruma görevlerini üstleniyordu. Özellikle Dilan Polat'ın cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımlarını takip eden milyonlarca kişi, Can Polat'ı artık ailenin bir parçası olarak tanıyordu. Neredeyse her organizasyonda, her seyahatte ve her aile buluşmasında onların yanındaydı.

Can Polat da Dilan ve Engin Polat'ın barışma tatiline katılan isimler arasındaydı. Çocukların ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu tatilin son gününde ise korkunç olay yaşandı. Çeşme'de gerçekleşen silahlı saldırıda Can Polat ağır yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ilerledikçe olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yakalanan şüphelilerden birinin ifadesinde asıl hedefin Engin Polat olduğunu söylediği öne sürüldü. İddiaya göre saldırgan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden Polat ailesinin yerini tespit etti ancak Engin Polat'a ulaşamayınca yakın çevresindeki bir ismi hedef aldı. Bazı ifadelere göre saldırgana 'boş dönme' talimatı verildiği ve bunun ardından Can Polat'ın vurulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliyle birlikte silahı temin eden ve organizasyonda rol aldığı değerlendirilen toplam dört şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda olay öncesinde otel çevresinde keşif yapıldığı ve saldırıda kullanılan otomatik silahın da ele geçirildiği açıklandı.

Can Polat'ın ölümü yalnızca Polat ailesini değil, onu tanıyan herkesi derinden etkiledi. Dört kız çocuğu babası olan Can Polat'ın ailesinin büyümeye hazırlandığı, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde yaşananlar ise uzun süre konuşuldu. Özellikle kızlarının tabut başındaki gözyaşları ve aile fertlerinin yaşadığı büyük yıkım sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Dilan ve Engin Polat çiftine çevrildi.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Dilan ve Engin Polat çiftine çevrildi.

Özellikle sosyal medyada büyük bir kesim, olayın yaşandığı dakikalarda Dilan Polat'ın filtreli görüntülerle yardım çağrısında bulunmasını sert şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar yaşanan trajedinin ardından yapılan paylaşımların zamanlamasını uygun bulmazken, bazıları ise Polat ailesinin yıllardır sürdürdüğü görünür yaşam tarzının bu noktaya gelinmesinde etkili olduğunu savundu.

Tepkiler yalnızca sosyal medya kullanıcılarından gelmedi. Can Polat'ın bazı yakınları da yaşanan süreçle ilgili sert çıkışlarda bulundu. Özellikle aile içinde yaşanan kırgınlıklar ve sosyal medya üzerinden yapılan göndermeler günler boyunca magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Tartışmalar devam ederken Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Kararda hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu ifade edildi. Kararın ardından Meta da mahkeme kararını uygulayarak hesabı erişime kapattı.

Ancak hesabın kapanmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan başka bir detay ortaya çıktı. Dilan Polat'ın hesabı tamamen kapanmadan önce bazı magazin hesaplarına ulaştığı ve bir veda mesajı bıraktığı iddia edildi. Gündem olan mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Herkesi çok seviyorum. Kaderim kötü yazılmış. Çocukluğumdan... Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için, hesap vs umurumda değil. Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes çok mutlu olsun, ben olamadım.'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın