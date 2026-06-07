Instagram Hesabı Kapatılan Dilan Polat'ın Veda Mesajı Yazdığı Ortaya Çıktı

Güzellik merkezleriyle büyüyen iş ağları, lüks yaşam tarzları, sürpriz hediyeleri, milyonluk araçları ve neredeyse günün her anını paylaşmaları sayesinde kısa sürede milyonların radarına girdiler. Özellikle Dilan Polat'ın filtrelenmemiş gibi görünen günlük hayat paylaşımları, çocuklarıyla olan anları, aile içi sohbetleri ve zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu videoları onu sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline getirdi.

Ancak 2023 sonunda başlayan soruşturmalarla birlikte Polat ailesinin hayatı tamamen değişti. Kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usulsüzlükleri gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan davalarından biri haline gelen süreç boyunca çiftin her hareketi gündem olmaya devam etti. Cezaevi sürecinde aile üyelerinin açıklamaları, avukatların beyanları ve mahkeme kararları günlerce konuşuldu.

Tahliye kararlarının ardından ise ikili, sosyal medyaya kaldıkları yerden dönmeyi tercih etti. Bir dönem sessiz kalacakları düşünülse de özellikle Dilan Polat çok kısa sürede eski temposuna geri döndü. Cezaevine girmeden önce olduğu gibi gün içerisinde onlarca hikaye paylaşmaya başladı. Hayatını kısmen sadeleştirmiş görünse de 6 milyonu aşkın takipçisiyle günlük yaşamını paylaşmayı sürdürdü. Bir yandan çocuklarıyla geçirdiği vakitleri yayınlıyor, bir yandan işlerine geri dönüyor, bir yandan da yaşadığı psikolojik süreci anlatıyordu.

Son aylarda ise bu kez Engin Polat ile ilişkileri gündem olmuştu. Bir ayrılık kararı alıp yeniden bir araya gelen, zaman zaman boşanacakları iddialarıyla konuşulan çift, yaşadıkları gergin dönemin ardından yeniden barıştı. Aralarındaki buzları eriten Dilan ve Engin Polat aileleriyle birlikte tatile çıktı. Ancak o tatilde yaşananlar, Polat ailesinin bugüne kadar karşılaştığı tüm krizlerin önüne geçti ve her şeyin seyrini kökünden değiştirdi.