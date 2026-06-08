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Yaşam
İstanbul Avrupa Yakasında En İyi Bowling Salonları

İstanbul Avrupa Yakasında En İyi Bowling Salonları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 15:41
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bowling oynamak için en iyi salonlar; modern altyapısı ve yüksek kullanıcı puanlarıyla Şişli'de Arcade Tigers ile Play Planet (Metrocity), Bakırköy'de Carousel Bowling ile Airport Bowling, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta BuDa Bowling (Perla Vista) ile Atlantis Fun City (Torium), Bağcılar ve Küçükçekmece bölgesinde ise Strike Bowling ile Atlantis Bowling (Mall of İstanbul) olarak öne çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla hem arkadaş gruplarının turnuva heyecanına hem de ailelerin eğlence dolu hafta sonu planlarına hitap eden bu mekanlar, kaliteli hatları ve yenilenen sosyal alanlarıyla tam puan almayı başarıyor.

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İstanbul Avrupa Yakası'nda Bowling: Hangi Salonlar Öne Çıkıyor? - 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda Bowling: Hangi Salonlar Öne Çıkıyor? - 2026

İstanbul’da stres atmak, rekabetin dozunu artırmak ve arkadaşlarla harika bir akşam geçirmek denince akla ilk gelen aktivitelerden biri kesinlikle bowling! 2026 yılında Avrupa Yakası, sunduğu son teknoloji bowling salonları, ışık şovları ve entegre eğlence merkezleriyle bu deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor. Peki, bu yıl hangi salonlar radarımızda?

Bowling Salonlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler: Şerit Kalitesi, Ekipman ve Hijyen

İyi bir strike yapmanın sırrı sadece sizin bilek gücünüzde değil, oynadığınız pistin kalitesinde saklıdır! 2026 standartlarında kaliteli bir bowling salonunda şu detaylar öne çıkar:

  • Yağlama ve Şerit Kalitesi: Topun pürüzsüz kayması ve falsoların doğru hedefe gitmesi için hatların düzenli yağlanması gerekir. Şeritlerin yıpranmamış olması oyun kalitesini doğrudan etkiler.

  • Ekipman Çeşitliliği: Her parmak yapısına ve ağırlık tercihine uygun (6-16 libre arası) çatlaksız, temiz top seçeneği bulunmalıdır.

  • Ayakkabı Hijyeni: Salon tarafından verilen bowling ayakkabılarının her kullanım sonrası özel dezenfektan spreylerle temizlenmesi ve tek kullanımlık galoş çorap sunulması kritik önem taşır.

Aile İçin mi, Arkadaş Grubu İçin mi? Avrupa Yakası Bowling Seçimi

Seçim yaparken yanınızdaki kadro oldukça önemli! Eğer çocuklu bir aileyseniz, çocukların topu fırlatırken dışarı kaçmasını engelleyen 'bumper' (kenar bariyeri) sistemine ve hafif çocuk toplarına sahip salonları seçmelisiniz. Arkadaş grubunuzla iddialı bir turnuva planlıyorsanız; müzik yayını güçlü, neon ışıklı (Glow Bowling) ve yanında arcade (atari) oyun alanı veya kafe bar barındıran mekanlar 2026'da çok daha keyifli bir deneyim sunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi Bowling Salonları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi Bowling Salonları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

Avrupa Yakası’nda her bütçeye ve her zevke uygun bir bowling salonu bulmak mümkün. İşte Google Haritalar verilerine, kullanıcı yorumlarına ve 2026 popülerlik endeksine göre senin için seçtiğimiz en hit mekanlar:

Şişli ve Bakırköy'de Bowling: AVM İçi ve Bağımsız Salonlar

Şehrin merkezinde, iş çıkışı veya okul çıkışı stres atmak isteyenlerin ilk durakları Şişli’de yer alıyor.

  • Arcade Tigers: Şişli’nin en dinamik noktalarından biri olan bu mekan, sadece profesyonel bowling hatlarıyla değil, retro ve modern arcade oyunlarıyla da tam bir cennet. Neon ışıklandırmaları ve harika müzikleriyle 2026'da gençlerin buluşma noktası. Mekanın enerjisini yakından görmek ve turnuva günlerini kaçırmamak için Instagram hesabına göz atabilirsiniz: @arcadetigers

  • Play Planet (Metrocity AVM): Levent-Şişli hattında metrodan direkt ulaşım rahatlığı sunan bu salon, yenilenen hat kalitesiyle dikkat çekiyor. Hem profesyonel oyuncular hem de hobi olarak oynayanlar için ideal kulvarlara sahip. Güncel kampanyalar ve salon içi etkinlikler için takip edin: @playplanetmetrocity

Şişli ve Bakırköy'de Bowling: AVM İçi ve Bağımsız Salonlar

Bakırköy sahiline veya havalimanı aksına yakın olanlar için nostaljiyle modernizmi birleştiren harika iki alternatif var.

  • Carousel Bowling: Bakırköy’ün en köklü ve en sevilen alışveriş merkezlerinden Carousel’in içinde yer alan bu salon, ailelerin ve nostalji sevenlerin vazgeçilmezi. 2026 yılında modernize edilen skorbord sistemleri ve rahat oturma alanlarıyla konforlu bir oyun vadediyor. Renkli turnuvalar ve detaylar için Instagram hesabı: @avmcarousel

  • Airport Bowling: Airport AVM içerisinde yer alan bu mekan, geniş pist aralıkları ve kaliteli lobut mekanizmalarıyla bilinir. Özellikle hafta sonları arkadaş gruplarının büyük turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Kombine eğlence paketleri ve videolar için Instagram hesabı: @airportoutletcenter

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta Bowling Salonu Seçenekleri

Geniş alanları ve devasa eğlence kompleksleriyle öne çıkan bu bölge, büyük turnuvalar ve kalabalık etkinlikler için biçilmiş kaftan.

  • BuDa Bowling (Perla Vista AVM): Beylikdüzü’nün en yüksek puanlı bowling salonlarından biri. Gençlerin sıklıkla tercih ettiği, hat bakımlarının oldukça düzenli yapıldığı modern bir salon. Sosyal alanları ve kafesi de oldukça popüler. Güncel etkinlik duyuruları için: @perlavista_avm

  • Atlantis Fun City (Torium AVM): Esenyurt bölgesinde devasa bir eğlence alanı sunan Atlantis Fun City, bowling deneyimini adeta bir şova dönüştürüyor. Işıklandırmaları, ses sistemi ve çocuk dostu bariyerli hatlarıyla her yaş grubuna hitap ediyor. 

Bağcılar ve Küçükçekmece'de Uygun Fiyatlı Bowling Adresleri

Hem harika hat kalitesi arayanlar hem de alışverişle eğlenceyi birleştirmek isteyenler için muazzam lokasyonlar.

  • Strike Bowling: Bölgenin en iddialı ve sadece bowling odaklı konseptlerinden biri. Hatların pürüzsüzlüğü ve profesyonel oyuncuların burayı tercih etmesi kalitesini kanıtlar nitelikte. Arkadaş grupları için harika paketleri bulunuyor. 

  • Atlantis Bowling (Mall of İstanbul): Türkiye’nin en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan Mall of İstanbul'un kalbinde yer alıyor. Kozmik bowling (Glow Bowling) konseptini en iyi yaşatan yerlerden biri. Eğlenceyi zirvede yaşamak ve mekanı incelemek için: @mallof_istanbul

Bowling Deneyimini İyileştiren Özellikler: Nelere Bakılmalı?

Bowling Deneyimini İyileştiren Özellikler: Nelere Bakılmalı?

Sıradan bir bowling oyunu ile unutulmaz bir gece arasındaki farkı küçük detaylar belirler. 2026 yılında mekanlar artık sadece lobut devirmekten çok daha fazlasını vadediyor.

Glow Bowling, Özel Etkinlik ve Doğum Günü Paketleri

Son yılların en büyük trendi kesinlikle Glow Bowling! Mekanın ışıklarının karartılıp, sadece hatların, lobutların ve topların fosforlu renklerle parladığı bu konsept, müzikle birleştiğinde adeta bir kulüp atmosferi yaratıyor. Ayrıca şirket turnuvaları ve doğum günü partileri için özel paketler sunan salonlar, 2026'da catering (yiyecek-içecek) hizmetini de fiyata dahil ederek eksiksiz organizasyonlar sunuyor.

Bowling Yanında Yemek ve Eğlence Sunan Mekanlar

Sıranızı beklerken veya oyun bittikten sonra enerjinizi tazelemek isteyeceksiniz. En iyi bowling salonları bünyesinde;

  • Dünya mutfağından atıştırmalıklar (pizza, burger, patates sepetleri) sunan şık kafeler,

  • PlayStation, air hockey, basketbol makineleri ve yeni nesil VR (Sanal Gerçeklik) simülatörlerin olduğu geniş arcade alanları,

  • Büyük ekranlarda maç yayını yapan konforlu lounge alanları bulunduruyor.

Avrupa Yakası Bowling Salonları Fiyatları: 2026 Güncel Rehber

Avrupa Yakası Bowling Salonları Fiyatları: 2026 Güncel Rehber

Oyun Başına veya Saatlik Ücret: Hangi Model Daha Avantajlı?

  • Oyun Başına (Per Game): Eğer 2-3 kişiyseniz ve acele etmeden, sohbet ederek oynamak istiyorsanız oyun başına ödeme yapmak çok daha mantıklıdır. Kişi başı 20 atış hakkınız olur ve süre sınırı stres yaratmaz.

  • Saatlik Kiralama (Per Hour): Eğer 5 kişi ve üzeri kalabalık bir grupsanız ve hızlı oynayabiliyorsanız, hattı saatlik kiralamak çok daha ekonomiktir. 1 saat içinde serisinden 2 hatta 3 oyun bitirebilir, maliyeti yarı yarıya düşürebilirsiniz.

Hafta Sonu ile Hafta İçi Fiyat Farkı

Cuma akşamı başlayıp Pazar gecesine kadar devam eden yoğunluk sebebiyle hafta sonu tarifeleri yaklaşık %30 ila %45 oranında daha yüksektir. Bütçe dostu bir eğlence arıyorsanız, Pazartesi - Perşembe günleri arasındaki 'Happy Hour' saatlerini (genellikle 12:00 - 17:00 arası) tercih ederek ciddi oranda tasarruf edebilirsiniz.

2026 yılı itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bowling salonlarında fiyatlandırma politikaları mekanın popülaritesine, konumuna ve sunduğu teknolojik imkanlara göre değişiklik göstermektedir.

SSS: İstanbul Avrupa Yakası Bowling Salonları Hakkında

SSS: İstanbul Avrupa Yakası Bowling Salonları Hakkında

Kullanıcıların en çok arattığı sorular göz önünde bulundurularak hazırlanan mini soru-cevap köşemiz:

Avrupa Yakası'nda En İyi Bowling Salonu Hangisi? 2026 Seçimi

Kullanıcı yorumları, hat kalitesi ve genel ambiyans dikkate alındığında 2026 yılı için en popüler salonlar Şişli’de Arcade Tigers ve Başakşehir/Küçükçekmece aksındaki Mall of İstanbul Atlantis Bowling olarak öne çıkıyor. Her iki mekan da hem hat yenileme sıklığı hem de sosyal alan zenginliğiyle zirvede yer alıyor.

Bowling Rezervasyonu Nasıl Yapılır? Online mı, Telefonla mı?

Büyük AVM içerisindeki salonlar genellikle hafta sonu yoğunluğu nedeniyle bireysel oyunlarda rezervasyon kabul etmemekte, 'sıra fişi' sistemiyle çalışmaktadır. Ancak 10 kişi üzeri gruplar, şirket turnuvaları veya doğum günleri için mekanların resmi Instagram hesapları üzerinden DM yoluyla ön rezervasyon yaptırmak mümkündür.

Çocuklar İçin Uygun Bowling Salonları Hangileri?

Bünyesinde çocuk bariyeri (bumper) bulunduran ve 6-8 libre gibi hafif toplara sahip olan Atlantis Fun City (Torium AVM) ve Carousel Bowling, çocuklu aileler için Avrupa Yakası'ndaki en güvenli ve en eğlenceli alternatiflerdir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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