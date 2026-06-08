İstanbul Avrupa Yakasında En İyi Bowling Salonları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Avrupa Yakası'nda bowling oynamak için en iyi salonlar; modern altyapısı ve yüksek kullanıcı puanlarıyla Şişli'de Arcade Tigers ile Play Planet (Metrocity), Bakırköy'de Carousel Bowling ile Airport Bowling, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta BuDa Bowling (Perla Vista) ile Atlantis Fun City (Torium), Bağcılar ve Küçükçekmece bölgesinde ise Strike Bowling ile Atlantis Bowling (Mall of İstanbul) olarak öne çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla hem arkadaş gruplarının turnuva heyecanına hem de ailelerin eğlence dolu hafta sonu planlarına hitap eden bu mekanlar, kaliteli hatları ve yenilenen sosyal alanlarıyla tam puan almayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Avrupa Yakası'nda Bowling: Hangi Salonlar Öne Çıkıyor? - 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Avrupa Yakası'nın En İyi Bowling Salonları: İlçe Bazlı Rehber - 2026
Bowling Deneyimini İyileştiren Özellikler: Nelere Bakılmalı?
Avrupa Yakası Bowling Salonları Fiyatları: 2026 Güncel Rehber
SSS: İstanbul Avrupa Yakası Bowling Salonları Hakkında
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın