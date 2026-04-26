Sevgili Oğlak, bu haftanın ortasında Ay’ın geçişiyle profesyonel hayatına kendi kurallarını koyduğun oldukça güçlü bir sürece giriyorsun. Hemen ardından gelen Venüs ile Plüton üçgeni ise bu hakimiyetini maddi kazanca çevirebileceğin stratejik fırsatlarla birleştirmeni sağlayacak. Disiplinli duruşun ve finansal kaynakları yönetme becerin seni profesyonel zirveye taşıyacaktır.

Bir de Neptün etkisi var tabii! Bu etki ile katı kurallar yerine pratik zekanı kullanarak iş hayatında çok daha hızlı yol almanı sağlıyor. Teknik konulardaki becerilerini iş akışına entegre ettiğinde mesleki verimliliğinin katlanarak arttığını fark edeceksin. Kariyerindeki durağan giden bir sürecin aniden hızlanmasıyla beraber yeni sorumluluklar üstlenmen gerekebilir.

Peki ya aşk? Venüs ile Plüton üçgeniyle birlikte güven temelli ama oldukça yoğun bir bağ kurabilirsin. Mantığın bir süreliğine devreden çıktığı, kalbinin sesinin tüm profesyonel düşüncelerini bastırdığı yoğun bir çekim alanındasın. Şimdi partnerinle dürüstlük üzerine inşa edilen bağın sana aradığın güvenli sığınağı sunduğuna tüm kalbinle şahit olacaksın. Ama bekarsan, hayatına girecek insanın sana vereceği sağlam güven hissi kalbini tamamen açman için tek kriterin haline gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…