Sevgili Oğlak, bugün haftanın ortasında Ay’ın senin burcuna geçişiyle beraber profesyonel hayatındaki kontrolü tamamen eline aldığın oldukça güçlü bir sürece giriyorsun. Hemen ardından devreye giren Venüs ile Plüton arasındaki üçgen açı, bu hakimiyetini maddi kazanca çevirebileceğin stratejik fırsatlarla birleştirmeni sağlayacak. Disiplinli duruşun ve finansal kaynakları yönetme becerin, seni kariyer basamaklarında zirveye her zamankinden daha hızlı yaklaştıracaktır.

Neptün’ün desteğiyle beraber, katı ve kısıtlayıcı kurallar yerine pratik zekanı kullanarak iş hayatında çok daha hızlı yol almanı sağlayacak formüller geliştirebilirsin. Teknik konulardaki becerilerini iş akışına kusursuzca entegre ettiğinde, mesleki verimliliğinin katlanarak arttığını hayretle fark edeceksin. Kariyerindeki durağan giden bir sürecin aniden hızlanmasıyla beraber, yepyeni ve prestijli sorumluluklar üstlenmen gerekebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…