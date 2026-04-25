Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine 4 Farklı Yapay Zekadan Yorum Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 20:25

Dev derbi için iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçı yapay zekaya sorduk. Gemini, ChatGPT, Grok ve Claude'dan derbiye dair kritik tahminler geldi.

Gemini: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Derbi, puan farkının getirdiği stratejik avantajla Galatasaray’ı bir adım öne çıkarıyor; sarı-kırmızılılar evindeki baskılı oyunla galibiyete yakın olsa da Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında kalmak için sergileyeceği direnç maçın düşük skorlu bir düğüme dönüşmesine neden olabilir. Victor Osimhen ve Talisca gibi dünya yıldızlarının bireysel becerilerinin tabelayı belirleyeceği bu kritik randevuda, ev sahibi ekibin taraftar gücüyle maçı 2-1 kazanacağını öngörüyorum.

ChatGPT: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Maçta Galatasaray’ın iç sahada daha baskılı başlayıp oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışması, Fenerbahçe’nin ise daha kontrollü kalıp hızlı hücumlarla gol araması bekleniyor.

Orta saha mücadelesinin sert geçeceği, maçın büyük bölümünde dengeli bir oyun olacağı ve ilk golü atan tarafın avantajı alacağı tahmin ediliyor.

Bu karşılaşma için öne çıkan skor tahmini: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe.

Grok: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe / Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

26 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20:00’de Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde benim tahminim Galatasaray’ın galibiyeti yönünde. Şu anda ligde 30 maç sonunda 71 puanla lider olan Galatasaray, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak ve ev sahibi avantajı, taraftar desteği ile birlikte belirleyici olacak. Her iki takım da hücumda çok etkili (GS 69 gol, FB 68 gol atmış) ve defansif olarak zaman zaman açık veriyor, bu yüzden maçın 2-1 veya 3-2 gibi gollü geçmesini bekliyorum; Galatasaray evindeki formu ve şampiyonluk motivasyonuyla maçı lehine çevirerek 3 puanı alacak. Derbiler her zaman sürprizlere açık olsa da, bu sezonki puan farkı ve iç saha üstünlüğüyle Galatasaray’ın kazanması en olası senaryo gibi duruyor.

Claude: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Zirveyi yakından ilgilendiren derbi RAMS Park'ta oynanıyor; Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe 4 puan geride. Bu sezonki ilk ligde karşılaşmaları Kadıköy'de 1-1 bitmişti, son 10 derbide ise Galatasaray belirgin üstünlük kurmuş durumda. Ev sahibi avantajı, Osimhen'in ilk 11'de olması ve son form göz önüne alındığında Galatasaray hafif favori görünüyor — tahminim Galatasaray 2-1 Fenerbahçe; ama şampiyonluk baskısıyla sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin de sessiz kalmayacağı, 1-1'lik beraberlik senaryosunun da masada olduğu kritik bir gece bu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
