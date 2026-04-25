Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine 4 Farklı Yapay Zekadan Yorum Geldi

26 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20:00’de Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde benim tahminim Galatasaray’ın galibiyeti yönünde. Şu anda ligde 30 maç sonunda 71 puanla lider olan Galatasaray, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak ve ev sahibi avantajı, taraftar desteği ile birlikte belirleyici olacak. Her iki takım da hücumda çok etkili (GS 69 gol, FB 68 gol atmış) ve defansif olarak zaman zaman açık veriyor, bu yüzden maçın 2-1 veya 3-2 gibi gollü geçmesini bekliyorum; Galatasaray evindeki formu ve şampiyonluk motivasyonuyla maçı lehine çevirerek 3 puanı alacak. Derbiler her zaman sürprizlere açık olsa da, bu sezonki puan farkı ve iç saha üstünlüğüyle Galatasaray’ın kazanması en olası senaryo gibi duruyor.